Liverpool - West Ham (3-2), rien n’arrête les Reds !

Liverpool n’était pas loin de concéder son premier revers de la saison en PL. Au final, et comme c’est souvent le cas, les Reds ont gagné.

Décidément, rien ne peut stopper l’actuel leader de la dans sa ruée vers le titre. Pas même un scénario défavorable et deux buts encaissés à domicile. Cette impressionnante machine rouge est tout simplement invincible.

Moins d’une semaine après avoir fauté en Ligue des Champions contre l'Atlético (0-1), les hommes de Jurgen Klopp ont été proches de s’incliner en championnat ce lundi. Et ce pour la première fois de l’exercice. Dans leur antre d’Anfield, ils ont été menés au score par les Hammers de David Moyes. Mais, au final, ils ont réussi à renverser la vapeur et aller chercher leur 26e succès en 27 matches. Le 18e d'affilée. Le record de City pourrait bien tomber la semaine prochaine à .

Fabianski a plombé

Les Reds peuvent remercier notamment Lukasz Fabianski. Alors qu’on jouait la 68e minute, le portier polonais s’est troué en laissant le cuir passer entre ses jambes sur un tir à ras de terre de Mohamed Salah. Une intervention manquée et qui gâche tous les efforts des siens, et notamment le deuxième but inscrit par Fornals. L’Espagnol avait fait la différence sur une belle reprise de volée (54e).

S’il n’y avait pas eu l'impair de leur gardien, il n’est pas sûr que les Londoniens auraient craqué. Mais, on ne peut pas refaire l’histoire, et on retiendra qu’à 2-2, a complètement repris l’ascendant. Après une grosse occasion manquée par Roberto Firmino (74e), les champions d’Europe ont réussi à assurer la victoire grâce à Sadio Mané. Le Sénégalais trouvait la faille seul devant le but sur un service d'Alexander-Arnold (81e).

Alexander-Arnold dans ses œuvres

Le latéral anglais s’était déjà mué en passeur en première période pour servir Gigi Wijnaldum pour l’ouverture du score (9e). C’était juste avant que les Londoniens n’aient égalisé par Issa Diop. Pour Alexander-Arnold c’était déjà le 24e "assist" en Premier League à seulement 21 ans. Un 26e aurait pu avoir lieu en fin de match, mais l’arbitre l’a refusé à cause d’un hors-jeu de Mané (87e).