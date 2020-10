Liverpool - West Ham (2-1), Jota offre la victoire aux Reds

n’est pas passé loin d’une contre-performance ce samedi, à domicile. Les Reds ont été menés au score face à , mais au final, et comme c’était déjà le cas la semaine dernière contre Sheffield (2-1), ils ont réussi à avoir le dernier mot.

Comme face aux Blades, le but de la victoire a été l’œuvre de Diogo Jota. L’international portugais a tiré les siens d’un mauvais pas en exploitant une magnifique passe en profondeur de Xherdan Shaqiri. D’un geste limpide, l’ancien joueur de a offert la victoire à son équipe. Il aurait déjà pu le faire dix minutes auparavant, mais sa première réalisation a été annulée en raison d’une faute de Sadio Mané sur le gardien adverse.

2 - @LFC are only the second side in history to concede the first goal in three consecutive home matches but still win all three, after Blackburn Rovers in November 2009. Character. pic.twitter.com/tkbR1PAGFn