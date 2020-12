Liverpool - West Bromwich Albion (1-1), les Reds accrochés par les Baggies

Le leader de la Premier League a concédé un nul face à West Bromwich Albion (1-1) au sortir d’une prestation assez laborieuse.

Impressionnants il y a une semaine contre (7-0), les Reds de Jurgen Klopp l’ont été beaucoup moins lors de la réception de West Bromwich Albion ce dimanche. Contre une équipe venue à Anfield uniquement pour défendre, les champions d’ ont connu beaucoup de difficultés à déployer le jeu qui fait leur force. Au final, ils ont été logiquement contraints à un partage des points.

a été trop dans la gestion

Jusqu’à la 82e minute, et malgré leur brouillonne prestation, les Merseysiders tenaient la victoire. Mais, à force d’être trop dans la gestion, ils ont fini par encaisser le but qui leur pendait au nez. Le Nigérian Semi Ajayi a égalisé d’une reprise de la tête à la suite d’un corner et avec l’aide du poteau.

Liverpool peut s’en mordre les doigts de ne pas avoir essayé de se mettre à l’abri face à la plus mauvaise défense de cette PL. Pourtant, le verrou des Baggies a sauté assez rapidement dans cette partie. Au bout de 12 minutes de jeu, le plus dur avait été fait avec l’ouverture du score signée Sadio Mané. L’attaquant sénégalais a fait mouche en réussissant un superbe enchainement contrôle de la poitrine – frappe en force, qui n’a laissé aucune chance au dernier rempart adverse. Un but 100% africain puisque la passe décisive est venue des pieds de Joel Matip.

Firmino a raté la balle de match

Cette réalisation de Mané était le premier tir cadré de Liverpool dans cette rencontre. Et il n’y en a eu qu’un de plus durant le reste de la partie. Un fait assez rare pour être signalé, et qui illustre assez bien les difficultés qu’ont eues les locaux à se faire respecter. Mohamed Salah a été totalement inexistant en 90 minutes de jeu. Son compère d’attaque Roberto Firmino n’a pas été beaucoup plus en vue, jusqu’à la 89e et une reprise de la tête qui aurait pu déboucher sur un but, n’était-ce la belle claquette de Sam Johnstone.

Ce n’est que la deuxième fois que Liverpool abandonne des points à domicile en championnat cette saison. La précédente équipe à l’avoir tenu en échec c’est . La bande à Klopp a manifestement du mal face aux formations qui jouent regroupées derrière.

4 - West Brom manager Sam Allardyce is unbeaten in each of his last four games at Anfield (W1 D3), each coming while in charge at a different club (Sunderland, Crystal Palace, and West Brom). Miraculous. pic.twitter.com/R7j37pjNf8 — OptaJoe (@OptaJoe) December 27, 2020

Malgré le nul enregistré, Liverpool reste leader au classement de la Premier League. Et avec une avance de trois points sur le dauphin Everton. Il n’est pas certain cependant que cela puisse consoler les Reds après une prestation aussi terne. Pour WBA en revanche, ce nul a le goût d’une victoire. En plus d’être invaincu pendant quatre déplacements de suite à Anfield, leur nouveau coach Sam Allardyce a désormais un match référence dans l’optique de l’opération maintien.