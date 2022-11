Liverpool : Van Dijk aimerait qu'une star de Manchester City le rejoigne chez les Reds

Virgil van Dijk a désigné le joueur de Manchester City qu'il "aimerait" côtoyer à Liverpool.

Deuxième du Ballon d'Or en 2019, réputé comme le meilleur défenseur de Premier League depuis plusieurs saisons, Virgil Van Dijk est un monstre sur le terrain. Mais l'international néerlandais n'est pas invincible et craint certains joueurs talentueux. Des joueurs qu'il préférerait certainement avoir dans son équipe plutôt que contre lui.

"Il est incroyable"

Beau joueur, Virgil Van Dijk n'a pas caché son admiration pour un joueur de Manchester City, avec qui Liverpool est à la lutte depuis plusieurs saisons. Les deux joueurs sont peut-être rivaux sur le terrain, mais cela n'empêche pas Van Dijk de chanter les louanges de De Bruyne. Il n'a pas hésité à déclarer que le joueur de Manchester City est un milieu de terrain complet et qu'il aimerait que le Belge soit à Liverpool pour les aider à obtenir plus de succès.

"Quelqu'un avec qui je n'ai jamais joué auparavant mais que j'aimerais bien avoir à Liverpool, c'est Kevin De Bruyne. Il est incroyable, et s'il avait joué à Liverpool, nous serions allés encore plus loin que ce que nous avons fait. Il est exceptionnel, bon avec le ballon, il presse haut, il marque beaucoup de buts, et il a toutes les qualités d'un milieu de terrain moderne et d'un footballeur en général", a-t-il déclaré à Gary Neville sur The Overlap.

2-0 pour Van Dijk cette saison

Virgil Van Dijk a eu le dernier mot sur Kevin De Bruyne lors de leurs deux dernières confrontations, lorsque Liverpool a battu Manchester City lors du Community Shield, puis à Anfield en Premier League en octobre. Ils renoueront avec leur rivalité le 1er avril, lorsqu'ils s'affronteront à l'Etihad Stadium lors du match retour en Premier League.

Néanmoins, cette saison, Manchester City a largement le dessus sur Liverpool au classement en championnat d'Angleterre et a réalisé une meilleure campagne en Ligue des champions en terminant à la première place de son groupe alors que les Reds ont terminé à la deuxième place derrière Naples. Nul doute que malgré le souhait de Virgil Van Dijk, Kevin De Bruyne n'évoluera jamais à Liverpool.

Troisième du dernier Ballon d'Or, l'international belge réalise encore une grande saison étant le principal pourvoyeur d'Erling Haaland. A quelques semaines de la Coupe du monde qui semble être la dernière chance pour la Belgique de la remporter avec cette génération dorée, le milieu de terrain montrera encore l'étendue de son talent contre Fulham samedi, tandis que le capitaine néerlandais devra affronter Tottenham dimanche.