Liverpool : Un compatriote de Mohamed Salah mise sur son départ

La légende égyptienne Ahmed Hossam Mido, bien connu par le public français pour son passage à l'Olympique de Marseille où il a formé un duo d'attaque avec Didier Drogba, a déclaré que Mohamed Salah était susceptible de quitter le club de Premier League, Liverpool. L'ancien attaquant de l'Ajax et de Tottenham Hotspur a déclaré que la plupart des clubs voudraient signer l'attaquant égyptien.

"Je pense que Mohamed Salah va très probablement quitter Liverpool. C'est un grand joueur et beaucoup de clubs veulent ses services", a déclaré Mido aux médias selon KingFut. "Il peut jouer au plus haut niveau pendant au moins cinq années supplémentaires". En ce qui concerne le prochain barrage de qualification pour la Coupe du monde opposant les Pharaons au Sénégal, vendredi au Caire, Mido a révélé qui il aimerait voir débuter en attaque.

"Pour gagner demain, celui qui débutera entre [Omar] Marmoush et Trezeguet devra être une source de danger pour les filets sénégalais", a ajouté Mido. "Je pense que Marmoush devrait commencer, il est actuellement dans une meilleure forme et il peut marquer. Ce serait mieux si Trezeguet participait en tant que remplaçant.

"Je pense que Zizo devrait également commencer le match si nous jouons à trois au milieu de terrain demain. Le match sera difficile, l'équipe du Sénégal est meilleure que celle contre laquelle j'ai joué avec l'Egypte en 2002", a ajouté Mido. Pendant ce temps, Amr El Soleya a discuté des raisons pour lesquelles l'Égypte est en meilleure position pour affronter les Lions de la Teranga et se rendre à la phase finale de la Coupe du monde au Qatar.

"Après avoir atteint la finale de la CAN, nous sommes en mesure de rivaliser et de gagner contre n'importe quelle autre équipe", a déclaré le milieu de terrain. "Nous avons maintenant la chance de nous qualifier pour la Coupe du monde, c'est le rêve de tout joueur. Nous sommes totalement concentrés et nous avons commencé à préparer les matchs contre le Sénégal directement après avoir perdu la finale de la CAN."

El Soleya a également parlé de la présence des supporters et de la nécessité de les rendre fiers : "Chaque membre de l'équipe nationale comprend la responsabilité qui lui incombe avant le match. Celui qui jouera se donnera à 100%", a conclu le joueur de 32 ans. "Les supporters seront à nos côtés vendredi et nous ferons de notre mieux pour les rendre fiers. Il n'y a pas d'excuses et nous n'avons qu'un seul objectif en tête, celui de rendre les fans heureux." Le match retour aura lieu à Dakar le 29 mars.