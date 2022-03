Liverpool : Klopp s’inquiète pour Salah

La star des Reds a dû être soignée hors du terrain lors de la victoire de son équipe contre Brighton (2-0) et il devra passer des examens médicaux pour déterminer l'étendue du coup qu’il a subi.

Jurgen Klopp a déclaré que Mohamed Salah allait passer des tests pour déterminer la gravité de la blessure au pied qu'il a contractée face aux Seagulls. L’Egyptien s’était blessé juste après le but qu’il a inscrit sur pénalty peu après l’heure du jeu.

Klopp croise les doigts pour Salah

Salah a pu continuer et jouer les 90 minutes de la partie, mais Klopp veut être prudent et attendre avant de se prononcer sur la blessure. "Il s’est bloqué avant le penalty, quand il a tiré le ballon, il a légèrement étiré son pied, a déclaré le coach allemand en conférence de presse. Il l'a senti ensuite un peu plus haut, mais il n'est pas inquiet. Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie exactement ».

« Évidemment, nous savons tous que Mo n'est pas blessé si souvent, et j'espère que cela restera comme ça. Il pense que tout ira bien, mais nous verrons bien. Vous pouviez voir qu'il ne pouvait pas marcher correctement, donc nous avons besoin d'une évaluation plus poussée, c'est sûr », a ajouté Klopp.

« Nous l'aurions fait sortir quel que soit le résultat. Nous avons des options. Bobby [Firmino] n'a même pas joué aujourd'hui. J'ai vu [la blessure] immédiatement, puis c'est allé assez vite, penalty, bam bam. Puis après cela, vous le voyez s'écrouler. Je ne suis pas sûr que cela soit déjà arrivé avec Mo, pour être honnête », a conclu le manager des Reds.

La victoire de Liverpool samedi a permis à cette équipe de réduire l'écart avec le leader de la Premier League, Manchester City, à trois points. Les Reds seront de nouveau en action mercredi lorsqu'ils rendront visite à Arsenal en championnat. Quatre jours plus tard, ils affronteront Nottingham Forest en FA Cup.