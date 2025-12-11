Liverpool : un choix surprenant pour remplacer Salah

Les propos virulents de Salah la semaine dernière, dans lesquels il accusait le club de mal le gérer et laissait entendre qu'il existait des tensions avec l'entraîneur Arne Slot, ont alimenté les spéculations quant à son avenir. À 33 ans, et après trois matchs consécutifs passés sur le banc, la superstar égyptienne semble plus proche que jamais de mettre un terme à son parcours exceptionnel à Anfield.

L'avenir de Salah incertain, la brouille avec Liverpool s'aggravant.

Salah a signé une prolongation de contrat de deux ans en début d'année, mais les événements récents ont semé le doute quant à son engagement à long terme. Malgré son statut de l'un des plus grands attaquants de l'histoire de Liverpool, nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi il a choisi d'exprimer publiquement ses frustrations à un moment aussi délicat de la saison, tandis que Jamie Carragher estime que ce timing était délibéré, afin d'envoyer un message stratégique à la direction. Et avec la convocation imminente pour la Coupe d'Afrique des Nations, certains pensent qu'il a peut-être déjà disputé son dernier match pour Liverpool.

Dans une interview accordée à ComeOnabout concernant la situation délicate de Liverpool, Radzinski a insisté sur le fait que les Reds n'avaient pas à paniquer, même si leur joueur vedette venait à partir.

« La situation est assez particulière à Liverpool, il est donc difficile de juger de l'extérieur. On ne sait pas ce qui se passe au centre d'entraînement », a-t-il déclaré. « Je pense qu'ils ont suffisamment de joueurs. À mon avis, ils ont réalisé d'excellentes affaires cet été. Je pense simplement que les joueurs qu'ils ont recrutés ne sont pas performants en ce moment, mais cela n'a probablement rien à voir avec leur personnalité. C'est juste que parfois, quand on vient d'une autre compétition, d'une autre équipe, toutes les équipes ne conviennent pas à tous les joueurs. C'est comme ça. »

Puis il a fait une suggestion surprenante : Harry Wilson.

« Harry Wilson à Liverpool, pourquoi pas ? S'il est aussi performant à Fulham », a-t-il suggéré. Avant de devenir l'un des plus grands joueurs de Premier League, Mohamed Salah a dû évoluer dans plusieurs autres clubs. À Chelsea, il n'était pas vraiment apprécié et a dû partir en Italie avant de revenir en Premier League et d'y briller de façon exceptionnelle. Tout est possible. Il n'y a pas de limites.

« Tout dépend du joueur lui-même, bien sûr de son entente avec l'entraîneur du moment et du style de jeu de l'équipe. Si vous arrivez dans une équipe et que vous devez adopter une nouvelle formation et un nouveau style de jeu, cela vous perturbera. Il vous faudra donc vous adapter. Mais Wilson en est capable. »