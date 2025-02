Liverpool - Tottenham : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Liverpool vs Tottenham

Liverpool doit renverser Tottenham à Anfield pour atteindre la finale de la League Cup. Un choc sous tension pour une place au sommet !

Liverpool accueille Tottenham jeudi soir pour la demi-finale retour de la League Cup, avec l’obligation de combler un retard d’un but après la défaite 1-0 à l’aller. Lucas Bergvall avait inscrit le but victorieux pour les Spurs à Londres, dans un match marqué par la controverse, Bergvall échappant à un second carton jaune avant de marquer. Les Reds, dirigés par Arne Slot, auront à cœur de se racheter devant leur public.

Malgré ce déficit, Liverpool reste favori pour atteindre sa 15e finale de League Cup. Invaincus lors de leurs 15 derniers matchs à domicile, les Reds ont inscrit au moins deux buts à chaque rencontre et remporté 13 de ces confrontations. Leur dernière victoire en Premiership, 2-0 sur la pelouse de Bournemouth grâce à un doublé de Mohamed Salah, leur a permis de conserver six points d’avance en tête du championnat.

Tottenham en quête d’un premier trophée depuis 2008

Pour Tottenham, cette compétition représente peut-être la meilleure opportunité de mettre fin à une disette de titres qui dure depuis 2008. Les hommes d’Ange Postecoglou abordent ce match avec un avantage précieux, mais l’historique ne joue pas en leur faveur. Les Spurs n’ont plus gagné à Anfield depuis 2011 et ont été éliminés lors de leurs deux dernières demi-finales de League Cup disputées en aller-retour, toutes deux contre Chelsea.

Néanmoins, la dynamique est positive pour Tottenham. Le succès 2-0 contre Brentford le week-end dernier leur a permis de remonter à la 14e place de la Premier League. De plus, les Spurs ont récemment validé leur billet pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa en battant Elfsborg. Leur solidité défensive s’améliore également avec quatre clean sheets lors de leurs huit derniers matchs.

Un dénouement incertain à Anfield

La confrontation s’annonce serrée. Liverpool devra s’appuyer sur son attaque flamboyante et l’ambiance déchaînée d’Anfield pour inverser la tendance, tandis que Tottenham cherchera à défendre son avantage pour atteindre sa quatrième finale de League Cup depuis son dernier sacre. Le vainqueur de cette demi-finale pourrait retrouver Newcastle en finale, un adversaire potentiellement plus abordable que Manchester City, bourreau des Spurs en 2021.

Ci-dessous, GOAL vous fournit tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Liverpool - Tottenham ?

La rencontre entre Liverpool et Tottenham sera à suivre ce jeudi 6 février 2025 à partir de 21h00 sur la chaine BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match

La demi-finale de la Carabao Cup entre Liverpool et Tottenham se jouera à Anfield à Liverpool, en Angleterre.

Le coup d'envoi sera donné à 21h00 le jeudi 6 février, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe de Liverpool

Trent Alexander-Arnold devrait manquer le match après avoir subi une blessure à la cuisse lors de la victoire de samedi contre Bournemouth, mais étant donné les retours de Diogo Jota et Curtis Jones de leurs propres blessures, seul Joe Gomez rejoindra l'arrière droit à l'infirmerie.

Cependant, Jones devra peut-être se contenter à nouveau d'une place sur le banc puisque Dominik Szoboszlai devrait être préféré au milieu de terrain, tandis que Andy Robertson pourrait conserver sa place dans le couloir gauche devant Kostas Tsimikas.

Infos de l'équipe de Tottenham

Le défenseur roumain Radu Dragusin est écarté pour le reste de la saison en raison d'une blessure au genou, tandis que Micky van de Ven devrait être aligné aux côtés de Ben Davies en défense.

Par ailleurs, l'infirmerie des Spurs abrite actuellement tous Cristian Romero, Dominic Solanke, Destiny Udogie, Guglielmo Vicario, Brennan Johnson, Wilson Odobert et Timo Werner.

