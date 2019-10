Liverpool-Tottenham (2-1), les Reds renversent les Spurs

Bien que menés au score dès l’entame du match, les champions d’Europe ont réussi à se défaire de Tottneham, ce dimanche à Anfield.

reste invaincu en . Ce dimanche, les Merseysiders auraient pu voir leur belle série s’arrêter mais ils ont tout mis en œuvre pour rester sur une dynamique positive. Même un but pris dès le coup d’envoi de la part d’Harry Kane ne les a pas fait douter. Au final, et au prix d’un séduisant sursaut, les hommes de Jurgen Klopp se sont imposés 2-1.

Ce n’est pas la première fois que les Reds parviennent à renverser une situation mal engagée. Lors de leurs six derniers matches où ils ont concédé l’ouverture du score, ils ont toujours réussi à éviter la défaite. En voyant l’international anglais surprendre Alisson de la tête après 50 secondes de jeu suite à une frappe de Heung-Min Son sur la barre, ils n’ont guère vacillé et ont gardé le cap jusqu’à réussir à égaliser.

Les Spurs ont fini par craquer

C’est à la 52e minute que les locaux ont remis les pendules à l’heure avec un but du capitaine Jordan Henderson, auteur d’une frappe croisée imparable. Mais, ils auraient pu le faire bien plus tôt. Durant la première période, Paulo Gazzaniga, le remplaçant de Hugo Lloris dans les bois des Spurs, a tout fait pour retarder l’échéance. Il s’est interposé successivement contre Salah et Firmino (27e) puis face à Alexander-Arnold (30e) et entre-temps il a également vu des tentatives de Van Dijk (29e) et de Sadio Mané passer à côté du cadre (31e).

10 - Liverpool are unbeaten in their last 10 Premier League games when conceding the first goal at Anfield (W7 D3), winning each of the last six. Fortitude. #LIVTOT pic.twitter.com/AgGCV6E8PS — OptaJoe (@OptaJoe) October 27, 2019

Les Liverpuldiens ont été récompensés pour leur persévérance et une fois à égalité avec leurs opposants, ils ne sont pas privés pour enfoncer le clou. La domination s’est accentuée, et cela a poussé Serge Aurier à commettre une faute dans sa surface à la 74e. Mohamed Salah s’est avancé pour tirer le pénalty, et ne l’a pas manqué.

2-1, ce fut le résultat de cette empoignade et ce malgré le réveil des Spurs en fin de rencontre. Contrairement à son adversaire, Liverpool laisse rarement échapper les victoires quand elles lui tendent les bras. En gagnant, les Reds reprennent six points d’avance sur . Le choc entre les deux équipes, prévu dans deux semaines, promet d’être captivant.