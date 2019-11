Liverpool s’impose de justesse contre Aston Villa

Sur le terrain du promu Aston Villa, Liverpool a été tout proche de concéder son premier faux-pas de la saison. Au final, il l’a emporté sur le fil.

a bien failli ce samedi enregistrer sa première défaite de la saison en . L’équipe de Jurgen Klopp était menée une bonne partie du match à Villa Park contre , mais elle a réussi à tout renverser vers la fin. Andrew Robertson et Sadio Mané ont signé le sursaut des Reds.

Chez les promus, les Merseysiders ont longtemps déjoué, se montrant impuissants pour percer le verrou adverse. Malgré cinq fois plus de tirs tentés que leurs opposants (20 contre 4) et une possession de balle à hauteur de 74%, ils sont donc restés jusqu’à la montée victorieuse de leur latéral écossais. Il restait une poignée de minutes à jouer et les Reds ont poussé jusqu’à empocher la victoire. Mané a fait la différence d’une sublime déviation sur un centre de Trent Alexander-Arnold.

L'article continue ci-dessous

Villa peut nourrir des regrets au vu de ce scénario. A la 21e minute, Mahmoud Trézeguet est venu reprendre un coup franc de John McGinn. Une réalisation contestée par les visiteurs, car le buteur égyptien était à la limite du hors-jeu au départ du ballon. Cet avantage, les locaux l’ont donc longtemps, avant de s’écrouler à l’approche du gong.

Liverpool a arraché la victoire et ce succès aux tripes lui permet de maintenir ses six points d’avance sur . Les champions en titre l’ont aussi emporté difficilement contre (2-1).