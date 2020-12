Liverpool, Salah malheureux ? Klopp dément tout problème

Décris comme malheureux chez les Reds, Salah est "de bonne humeur et en forme" selon son coach, Jurgen Klopp.

Champion d’ en titre et premier du championnat au moment d’entrer en plein Boxing Day, devrait avoir le sourire malgré les différents pépins physiques qui ont touché le club depuis le début de la saison. Seulement, une rumeur enfle depuis quelques semaines dans le nord de l’Angleterre. Mohamed Salah ne serait plus heureux chez les Reds et les déclarations de l’Egyptien sur le Barça et le n’ont fait que renforcer ce supposé sentiment d’envie d’ailleurs.

C’est d’ailleurs devenu l’un des sujets à la mode lors des conférences de presse de Jurgen Klopp. Présent face aux journalistes en ce réveillon de Noël, l’entraîneur allemand a été questionné sur l’humeur de Salah, à trois jours de la réception de West Bromwich Albion ;

"On ne parle jamais de contrat, pourquoi devrions-nous commencer maintenant? « Mo » est de bonne humeur, dans une bonne passe donc c'est le plus important. Si vous étiez là, vous l'auriez vu beaucoup rire à l'entraînement, il a apprécié la séance. Tout le reste vous fait écrire du papier mais en interne, ce n’est pas un sujet."

Beaucoup de bruit pour rien ?

Remplaçant contre le week-end dernier, Salah n’avait eu besoin que de trente minutes pour inscrire un doublé et délivré une passe décisive. Une façon de rappeler qu’il est bien l’homme fort des Reds offensivement avec 13 buts en 13 matches de . Entre Salah et Klopp, les deux semblent être sur la même longueur d’onde.

"Il n’a pas commencé le dernier match et je repense à toutes les choses que j’ai entendues après. Il est rentré et a marqué deux buts. Il est dans un bon moment et j’espère qu’il continuera comme ça. Mais le plus important, reste la dynamique de l’équipe car on sait que nous rentrons dans la période la plus difficile."

Avec le retour en forme de Roberto Firmino et le duo Mané – Salah toujours au niveau, Liverpool est paré pour partir à la conquête de son deuxième titre de suite. Et valider un peu plus la place de cette équipe dans l’histoire du club.