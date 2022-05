Liverpool - Salah : "Je suis le meilleur"

Mohamed Salah marche sur l'eau depuis le début de saison. Lors de la fin de l'année 2021, la forme de l'Egyptien était tellement époustoufflante que certains militaient pour le voir remporter le Ballon d'Or. S'il ne l'a pas remporté, Mohamed Salah est pour sa part convaincu qu'il est le meilleur joueur à son poste "au monde". La star de Liverpool affirme qu'il est le meilleur que n'importe lequel de ses homologues.

L'attaquant des Reds est en train de vivre une autre belle saison à Anfield, et a été un élément moteur dans la tentative de Jürgen Klopp et des siens de réaliser un quadruplé sans précédent cette année. Après avoir été nommé Footballeur de l'année 2022 par la FWA, Mohamed Salah est persuadé que peu de gens peuvent l'atteindre dans son domaine, que ce soit à Liverpool ou ailleurs dans le monde.

"Les stats justifient mes paroles"

"Si vous me comparez à n'importe quel joueur à mon poste, pas seulement dans mon équipe mais dans le monde entier, vous constaterez que je suis le meilleur", a déclaré Mohamed Salah à beIN SPORTS. "Je me concentre toujours sur mon travail et je fais de mon mieux et mes statistiques sont la meilleure preuve de mes paroles".

"J'aime toujours créer un nouveau défi pour moi, travailler d'une manière différente et faire la différence et c'est mon devoir", a ajouté l'international égyptien. Ce dernier est actuellement meilleur buteur de Premier League et devrait le rester jusqu'à la fin de saison. Un bel accomplissement pour l'ailier égyptien auteur d'une saison presque parfaite.

Salah sur son départ de Chelsea et la revanche de Madrid

Dans les semaines à venir, l'international égyptien sera confronté à deux adversaires familiers dans leurs luttes respectives pour des nouveaux trophées : son ancien club, Chelsea, en finale de la FA Cup, ce samedi, et le Real Madrid, en finale de la Ligue des champions au Stade de France le 28 mai prochain.

Au sujet de sa progression depuis son départ des Blues, Salah a indiqué : "Avant 2018, certains disaient que je ne pourrais rien faire après avoir quitté Chelsea, mais j'ai continué et j'ai fait de grandes choses, je pense de manière positive et j'essaie d'être sur le bon chemin." Concernant la revanche face au Real Madrid - qui l'a fameusement battu en finale de la Ligue des champions 2018 alors qu'il s'était blessé tôt, il a ajouté : "Je me souviens de la dernière finale contre le Real Madrid comme si c'était hier. Nous sommes bien préparés et j'espère que nous pourrons prendre notre revanche lors de la prochaine finale."