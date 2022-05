Liverpool : Mané répond à l'intérêt des clubs européens

L'ailier de Liverpool Sadio Mané a maintenu qu'il est actuellement heureux avec l'équipe de Jürgen Klopp alors qu'elle continue à se battre pour des trophées cette saison. Les Reds ont poursuivi leurs efforts pour tenter de remporter le titre de Premier League en battant Aston Villa 2-1 à Villa Park mardi. Liverpool a déjà remporté la Coupe de la Ligue, est en finale de la FA Cup où il affronte Chelsea, et est également en finale de la Ligue des champions où il affronte le Real Madrid.

Mané "heureux" à Liverpool

C'est Villa qui a pris l'avantage en début de match grâce à Douglas Luiz. Quelques minutes plus tard, Joel Matip a remis Liverpool à égalité avant que le capitaine sénégalais de 30 ans n'inscrive un superbe coup de tête pour compléter le retournement de situation. Après le match, on a demandé à Mane s'il avait jamais été aussi heureux à Liverpool, et il a répondu comme cité par le site officiel du club : "Oui, bien sûr - quand nous avons gagné les trophées, je pense que j'étais plus heureux !"

Liverpool : Fabinho, la tuile

"Mais je pense que j'essaie simplement de profiter de chaque moment et d'essayer de marquer et de faire des passes décisives pour mes coéquipiers. Je pense que c'est l'équipe ou rien ; les garçons me facilitent la tâche donc je suis évidemment très heureux", a ajouté le Sénégalais qui a ensuite commenté son but. "Eh bien, je pense que c'était tout d'abord un bon centre de Luis [Diaz]. J'étais dans la surface et à ce moment-là, je pense juste à le mettre dans le filet. Même sans puissance, je pense que c'est généralement un but, donc c'est ce que j'essaie de faire."

Carragher déclare sa flamme à Mané

C'est un centre de Diaz que Mane a repris de la tête et lorsqu'on l'a interrogé sur sa relation avec le joueur colombien, il a répondu : "Je le connais très bien. C'est un grand joueur, tout comme les autres joueurs de notre attaque. Nous nous connaissons, nous nous entraînons tous les jours. Je savais qu'il allait centrer donc j'allais simplement être prêt pour ça."

Liverpool : Klopp cherchait un "alibi" en critiquant les Spurs, selon Conte

Malgré les rapports liant Mane avec un mouvement loin d'Anfield, plus récemment le Bayern Munich, la légende de Liverpool Jamie Carragher est confiant que le joueur restera. "Quand j'ai regardé Liverpool en tant que fan, Sadio Mane est mon joueur préféré", a déclaré Carragher cité par Sky Sports. "Il y a tout simplement quelque chose chez Mane. Il s'est sacrifié à certains moments et le quart de travail qu'il fait".

"Avec Salah, il fait cela depuis cinq ans - ils ne sont jamais blessés ! Ils sont là, semaine après semaine, pendant 90 minutes, et font grimper les chiffres chaque semaine. Ce qu'ils ont fait pour ce club de football est incroyable ! Je suis un grand fan de Sadio Mané et je peux vous assurer qu'il n'ira nulle part car je ne le laisserai pas aller au Bayern Munich, il aurait affaire à moi !", a ajouté l'ancien défenseur des Reds.

"Je l'aime, je l'aime absolument à la folie. Et pas seulement parce que c'est un grand joueur et ce qu'il a fait pour Liverpool. Au départ, il est arrivé sur l'aile droite, puis il est passé à gauche quand Salah est arrivé. Diaz arrive sur la gauche et Mané devient avant-centre. Il est toujours en train de bouger pour quelqu'un d'autre mais ses performances ne baissent jamais. Cela ne semble pas avoir d'importance où Mane joue, vous obtenez exactement la même chose de lui, la même chose ne peut pas être dite pour le reste de l'attaque de Liverpool", a conclu Carragher.

Mané a inscrit 15 buts au cours de cette campagne de Premier League, ce qui le place en quatrième position dans cette catégorie, tout en faisant de lui le deuxième meilleur buteur de son équipe. En plus de cela, il a délivré deux passes décisives.