Liverpool - Sadio Mané est prêt à occuper la pointe de l'attaque

L'international sénégalais était nerveux lorsqu'il a été appelé à jouer en pointe contre Watford, mais lui et les Reds ont su répondre présents.

Après la blessure de Roberto Firmino, Jürgen Klopp s'est tourné vers Sadio Mané pour occuper la pointe de l'attaque, laissant Mohamed Salah à droite et déplaçant Divock Origi vers la gauche et laissant Daniel Sturridge sur le banc de touche pour affronter les Hornets.

Une manœuvre qui a porté ses fruits pour les Reds. Sadio Mané a inscrit les deux premiers buts de Liverpool, tandis que Origi a inscrit le troisième but lors d’une large victoire 5-0 à Anfield, ce qui a permis au club de rester de la Mersey de rester en tête du classement de Premier League.

S'il se dit prêt à jouer en attaque pour Liverpool, le joueur passé par le FC Metz et formé à Génération Foot a tout de même admis qu'il était nerveux avant la délivrance représentée par son doublé inscrit par Watford, lui qui n'avait jamais évolué en pointe sous les ordres de Jürgen Klopp.

"Nous savons ce que nous voulons cette saison"

"Pour être honnête, j'ai été assez surpris. Je n'avais jamais joué à ce poste auparavant, j'étais nerveux. Avant le match, l'entraîneur m'a appelé et m'a dit 'd'accord, nous allons faire quelques changements, Sadio, tu dois jouer numéro 9", a d'abord confié l'international sénégalais à Sky Sports ce vendredi.

"J'ai dit 'Oh!', et j'ai regardé mes coéquipiers... Je rigolais et j'ai dit 'nous sommes une équipe alors vous devez avoir confiance en moi !' (...) Ils se moquaient de moi, mais je leur ai dit 'à partir d'aujourd'hui, appelez-moi Ronaldo ou Firmino", a ensuite ajouté Sadio Mané dans sa bonne humeur habituelle.

"J'ai eu la chance de marquer deux buts, mais honnêtement, ça ne me dérange pas. Je suis heureux de jouer à gauche ou à droite, mais si l'équipe ou l'entraîneur a besoin de moi en tant qu'attaquant, j'essaierai à nouveau". Ce dimanche, Liverpool fera face à Everton au Goodison Park, pour le compte d'un derby qui s'annonce bouillant.

À l'aller, les Reds l'avaient emporté grâce à une ouverture du score tardive d'Origi. "C’est bien sûr l’un des derby les plus importants car nous savons ce que nous voulons cette saison. Mais après tout, c'est comme n'importe quel autre match. Nous devons nous concentrer et tout donner pour le gagner", a conclu Mané. Déterminé.