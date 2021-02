Liverpool, Rummenigge voit Salah comme "le Messi africain" et aimerait l'avoir au Bayern Munich

Comme d'autres avant lui, le patron du Bayern Munich est tombé sous le charme de Salah, qu'il aimerait voir un jour sur la tunique bavaroise.

FC Barcelone, Real Madrid et maintenant le Bayern Munich ? N’ayant jamais caché son admirations pour les deux clubs espagnols, Mohamed Salah a fait une nouvelle victime grâce à ses performances.

"Je pense que Madrid et Barcelone sont des clubs de haut niveau... On ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir", avait déclaré l’ailier en décembre dernier.

Karl-Heinz Rummenigge est tombé totalement sous le charme de l’attaquant de Liverpool, au point de voir en lui « le Messi africain ».

"À mon avis, Salah est le Messi d'Afrique et bien sûr il a les compétences nécessaires pour jouer dans les meilleures équipes du monde", a déclaré Rumminegge à ON Time Sport.

"Ce qu'il [Salah] a réalisé peut être comparé à ce que Messi et Ronaldo ont fait avec Barcelone et le Real Madrid."

Depuis son arrivée sur les bords de la Mersey, Salah a totalement explosé au plus haut niveau et est devenu une des références mondiales à son poste sous les ordres de Jürgen Klopp. Ses excellentes performances lui ont valu de nombreuses distinctions, notamment le titre de joueur de l'année PFA et de joueur de la saison en Premier League.

"Ce serait un honneur de travailler avec Salah"

Il a également remporté le Soulier d'Or de la Premier League pendant deux saisons consécutives et semble bien partie pour l’être une troisième fois. Avec 15 buts depuis le début de l’exercice, l’Egyptien caracole en tête du classement des buteurs malgré la saison compliquée des Reds.

Mais il ne faut pas oublier les deux dernières saisons extraordinaires de Liverpool, qui a décroché une Ligue des Champions puis le titre de champion d’Angleterre, une première depuis trente ans. Et si le collectif de Klopp est souvent mis en lumière, l’apport de Salah est bien digne de Messi ou CR7 pour le boss du Bayern Munich.

Sous le charme du Reds, Rummenigge a ajouté que les Bavarois ne prévoyaient pas de signer l'Égyptien pour le moment, mais qu'il serait quelqu'un avec qui ils envisageraient de travailler à l'avenir.

"Pour le moment, nous n'avons pas l'intention de signer Salah, mais ce serait certainement un honneur de l'avoir."

Le message est passé, reste désormais à voir ce que Salah décidera. Avec un contrat jusqu'en 2023, il a encore le temps de voir venir.