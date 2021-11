Liverpool : Pour Jota, Salah n'est pas encore Cristiano Ronaldo

Jota joue avec Salah pour Liverpool et avec Ronaldo pour l'équipe nationale de football du Portugal.

L'ancienne star des Wolverhampton Wanderers a fait l'éloge de Salah, et a souligné à quel point il est similaire à Ronaldo.

Jota a ajouté qu'il ne pense pas que l'attaquant de Liverpool soit encore au niveau de Ronaldo.

La star de Liverpool a déclaré à Sky Sports : "Je pense que je peux le mettre pas encore trop similaire parce que je pense que Ronaldo l'a fait pendant si longtemps, et il le fait encore, mais ils ont les mêmes normes, quand ils sont sur le terrain, ils sont très dangereux, ils peuvent marquer à tout moment et évidemment cela pour moi est très utile parce que je peux regarder et apprendre d'eux."

Les statistiques montrent que l'attaquant de United est le plus grand buteur de tous les temps.

Salah est très prolifique, et ce depuis plusieurs années. Ronaldo a 36 ans et n'est clairement pas à son apogée.

Salah est dans la fleur de l'âge et, au vu de sa forme actuelle, on pourrait dire que l'Égyptien est meilleur.

Cependant, si l'on considère les carrières des deux joueurs, Ronaldo reste largement au-dessus.. Cela dit, Salah a du temps devant lui.