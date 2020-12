Liverpool perd une fortune avec la blessure de Coutinho

Barcelone et Liverpool ont convenu d'un bonus de 20 millions d'euros si Coutinho fait 100 apparitions ou plus. Il lui manque dix matches...

Le match nul 1-1 contre était un nouveau résultat décevant pour Barcelone, mais en plus de perdre deux points, Ronald Koeman a perdu Coutinho sur blessure. Le Brésilien a été contraint de quitter le match après avoir éprouvé des douleurs au genou gauche. Les tests menés le lendemain ont révélé une rupture du ménisque, pour laquelle le joueur a dû se rendre à la table d'opération.

La blessure de Coutinho est une mauvaise nouvelle pour le Barça mais aussi pour . Après l'opération, le docteur José Gonzalez a confirmé à AS que le milieu de terrain serait absent entre quatre et cinq mois, ce qui signifie qu'il manquera probablement le reste de la saison et pourrait également mettre en péril l'un des bonus signés par les deux clubs lorsque Coutinho a déménagé d'Anfield à Barcelone en 2018.

Dans l'accord pour le transfert de Coutinho à Barcelone pour 120 millions d'euros plus 40 en bonus, certains de ces objectifs ont été atteints - mais celui qui reste concerne le bonus que Barcelone doit payer à Liverpool pour un nombre spécifique de matchs joués.

L'article continue ci-dessous

Selon les termes de l'accord, le Barça doit payer 20 millions d'euros à Liverpool lorsque Coutinho aura fait sa 100e apparition en équipe première. Dans l'état actuel des choses, il a disputé 90 matchs pour les Blmaugrana, mais cette dernière blessure complique les choses. Même si Coutinho est en mesure de revenir au printemps, il resterait au plus une douzaine de matchs à jouer - mais il reviendra après un long temps d'arrêt et ne sera pas nécessairement de retour dans le groupe immédiatement.

S'il n'atteint pas 100 matchs pour Barcelone cette saison, il semble peu probable que Coutinho le fera un jour, car le club prévoit de le vendre au cours de l'été - quel que soit le président élu, la décision ayant été prise par le conseil d'administration.

Pour rappel, ce mercredi, le Barça a communiqué sur la blessure de son numéro 14. "Sorti sur blessure mardi soir contre Eibar à la 66ème minute à la place de Pjanic au Camp Nou, le milieu du Barça Philippe Coutinho souffre d'une blessure au ménisque externe du genou gauche. Il subira une intervention arthroscopique au cours des prochains jours", écrit le club, sans préciser la durée de son indisponibilité.