Liverpool pas intéressé par Coutinho

Les Reds de Liverpool n’ont pas l’intention de ramener leur ancien meneur de jeu, Philippe Coutinho.

D’après les révélations faites par le quotidien britannique « The Mirror », ne souhaite pas offrir une seconde chance à Philippe Coutinho. Les champions d’Europe ne font donc pas partie des clubs qui lorgnent l’international auriverde.

Coutinho aura 28 ans lorsque la fenêtre des transferts s'ouvrira, et Liverpool ne voit aucune raison d'investir une somme importante pour faire venir un joueur de cet âge. C’est ce que rapporte la source anglaise.

Par conséquent, l’hypothèse le plus probable pour Coutinho est de s’engager avec un rival des Reds en vu qu'il se prépare à quitter sa formation du .

Plus d'équipes

Pour rappel, Coutinho avait quitté les bords de la Mersey en janvier 2018. Il s’agissait et il s’agit toujours de la cession la plus onéreuse pour le LFC, vu qu’ils ont récupéré 140M€ pour ses services. Durant son séjour de quatre ans et demi à Anfield, il avait scoré 54 buts en 201 matches joués.