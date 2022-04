Liverpool : Pas inquiet pour Salah, Klopp s'extasie pour Mané

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a discuté de la forme de Sadio Mane, et de la façon dont elle est liée à l'impact de la nouvelle recrue Luis Diaz au club. L'international colombien a été signé par les Reds cet hiver et a depuis joué huit matchs toutes compétitions confondues, marquant trois buts dans le processus. Pendant ce temps là, Sadio Mané a retrouvé le chemin de l'efficacité et reste sur quatre buts lors des quatre derniers matches.

Mané boosté par la concurrence de Luis Diaz

Le tacticien allemand insiste sur le fait que Mane donne toujours le meilleur de lui-même et que parfois les positions des joueurs peuvent être changées pour les accommoder tous les deux : "Je connais Sadio [Mane] depuis près de six ans, pour autant que je sache, il n'a jamais eu besoin d'une quelconque compétition pour essayer d'être la meilleure version de lui-même. Il a joué pendant longtemps à peu près tous les matchs quand il était en forme et a performé à un niveau incroyablement élevé de manière constante.", a déclaré Klopp en conférence de presse, dans la perspective du match contre Manchester United mardi.

Liverpool : Mané assure que les Reds vont se battre pour rêver du quadruplé

"En faisant entrer Luis [Diaz], je ne suis pas sûr que cela ait affecté cette partie de son jeu, je ne sais pas. Ce n'était pas la raison pour laquelle nous avons fait venir Luis et jouer dans l'axe convient évidemment très bien à Sadio. Il a marqué des buts, si importants, depuis l'aile gauche mais il peut aussi jouer dans l'axe. Non, je ne pense pas que Luis [Diaz] soit la raison pour laquelle Sadio a marqué quatre buts lors de ses quatre derniers matchs mais d'une certaine manière peut-être parce que Luis Diaz peut manifestement garder la défense assez occupée ce qui ouvre ensuite des espaces pour d'autres joueurs", a ajouté l'Allemand.

La disette de Salah ? C'est normal selon Klopp

Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, a insisté sur le fait qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la disette de Mohamed Salah devant le but. Le dernier but du joueur de 29 ans pour les Reds remonte au 12 mars dernier, lors de la victoire 2-0 sur Brighton & Hove Albion. Depuis, il n'a pas marqué depuis huit matches en club et en sélection, toutes compétitions confondues, et n'a réussi qu'une seule passe décisive, lors de la dernière rencontre de Premier League contre Manchester City (2-2).

Liverpool : Salah "sait ce qu'il veut" concernant son avenir

"C'est une période tout à fait normale que Salah traverse. Nous avons parlé de toutes les exigences physiques auxquelles il a été confronté au cours des derniers mois, donc c'est tout à fait normal. J'ai beaucoup aimé le match contre City, c'était un très bon match de football, et ce n'est qu'une question de temps quand il marquera aussi. Il a été malchanceux à certains moments et nous savons tous que si vous n'avez pas de chance en tant qu'attaquant, vous n'essayez même pas. Il a été assez proche maintenant pour quelques fois. Le moment viendra certainement", a argumenté le technicien allemand.

"Je suis vraiment heureux de la performance qu'il a montrée il y a quelques jours. Je le vois plus souvent à l'entraînement qu'en match et nous jouons tous les trois jours. Vous devez le regarder et ensuite je dois prendre une décision s'il y a un besoin si nous parlons ou pas. Nous avons eu beaucoup de discussions au cours de la période où nous avons travaillé ensemble, mais à ce moment précis, il n'y a pas besoin de le faire. Nous parlons de la situation, nous parlons des choses normales sur ce qu'il doit faire dans le jeu, le plan de jeu, et comment exposer l'adversaire mais c'est complètement individuel pour tous les joueurs", a conclu Jürgen Klopp.