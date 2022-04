Liverpool : Salah "sait ce qu'il veut" concernant son avenir

L'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, a reconnu que de nombreuses distractions l'empêchent de se concentrer sur son football et ses performances. Le capitaine égyptien a été phénoménal pour les Reds en Premier League et en Ligue des champions cette saison, où il a marqué 28 buts et délivré 11 passes décisives en 39 matches.

"Je dois me concentrer sur Liverpool"

Cependant, ces derniers temps, il a connu des moments difficiles avec l'équipe nationale, qui s'est inclinée face au Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) puis en barrage de la Coupe du monde 2022, une nouvelle fois face à l'équipe de Sadio Mané, avec un tir au but manqué par le capitaine égyptien lors de la séance de tirs au buts.

"Nous avons tout essayé pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes allés en finale et nous avons perdu aux tirs au but. Nous nous sommes battus pour atteindre la finale. Les gens sont fiers de nous. Et lors des qualifications, nous avons également perdu aux tirs au but. Maintenant, je suis de retour au club, je dois tourner la clé du côté de Liverpool, me concentrer sur l'équipe pour gagner les trophées pour lesquels nous nous battons cette saison", a déclaré Salah à ESPN.

"Trop de disctractions autour de moi"

"Mentalement, je dois être focalisé, concentré. Je sais ce que je veux, et à quel point je suis professionnel. Le plus important est de se concentrer sur l'équipe. Les dirigeants sont heureux, les coéquipiers aussi. Tout le monde est heureux, je suis heureux", a ajouté l'attaquant des Reds. Récemment, Salah a été en pourparlers avec Liverpool au sujet de la prolongation de son nouveau contrat. Son contrat actuel chez les Reds expire en 2023.

De plus, il n'a pas réussi à marquer récemment pour le club. Mercredi soir, l'Egyptien était préservé, sur le banc, lors quart de finale de retour de Ligue des championscontre Benfica, qui s'est terminé sur le score de 3-3, mais que les hôtes ont gagné 6-4 sur l'ensemble des deux matchs. "C'est difficile de se concentrer, mais ce n'est pas difficile. Parce que je sais comment rester concentré. Mais c'est difficile", a poursuivi Salah.

"Il y a trop de distractions, trop de gens qui parlent de tout. L'équipe était bien pendant que j'étais à la Coupe d'Afrique des Nations, mais ils m'ont demandé : "Combien de temps vas-tu rester là-bas ? Quand est-ce que tu reviens ?", a ajouté l'attaquant de Liverpool. Reposé face à Benfica, Salah devrait être titulaire samedi, lorsque les Reds affronteront Manchester City en demi-finale de la FA Cup à Wembley.