Liverpool - Newcastle : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Liverpool et Newcastle s’affrontent lundi pour le compte de la 20e journée de Premier League. Les dernières infos ici.

Les périodes de fêtes riment avec football en Angleterre. Comme à l’accoutumée, le ballon continue de rouler outre-Manche en cette fin d’année où plusieurs championnats sont à l’arrêt. La Premier League, elle, va offrir un joli cadeau à ses fans pour le nouvel an avec un alléchant Liverpool – Newcastle au programme de la 20e journée ce lundi.

Liverpool - Newcastle, victoire obligatoire pour les deux équipes

Liverpool est sur un petit nuage ces dernières journées. Le club de la Mersey a profité de la méforme de ses concurrents pour s’accaparer du fauteuil de leader. Mais la première places des Reds (42 pts) est nettement méritée au vu de leurs dernières prestations. Intraitables à domicile où il a été tenu en échec lors de ses deux derniers matchs, Liverpool se montre très solide à l’extérieur. Les Reds ont remporté les trois dernières rencontres disputées hors de leurs bases dans l’élite anglaise. Avec la contre-performance d’Arsenal dimanche (défaite 2-1 vs Fulham, ndlr), Liverpool a l’occasion d’accroitre son avance sur ses concurrents en tête du classement. Toutefois, les Reds devraient se méfier de leur adversaire, en plein doute actuellement, mais qui peuvent surprendre tout moment.

Newcastle traverse une période de compliquée ces dernières journées. Après avoir bien démarré la saison, les Magpies, décimés par plusieurs blessés, ont sombré lors des derniers matchs. Pour preuve, les hommes d’Eddie Howe ont perdu quatre de leurs cinq dernières rencontres en Premier League (une victoire vs Fulham). Newcastle (29 pts) a ainsi chuté à la 9e place alors que le club était encore au contact du podium il y a quelques journées. Face aux Reds lundi, les Magpies ont l’occasion de se relancer et de débuter l’année de la meilleure des manières. Opération compliquée certes, mais en Premier League, aucun n’est gagné d’avance.

Horaire et lieu du match

Liverpool – Newcastle

20e journée de Premier League

Lieu : Anfield

A 21h française

Les compos probables du match Liverpool – Newcastle

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Gomez; Szoboszlai, Endo, Gravenberch; Salah, Gakpo, Nunez

Newcastle : Dubravka; Trippier, Schar, Botman, Burn; Joelinton, Guimaraes, Miley; Almiron, Isak, Gordon

Sur quelle chaîne suivre le match Liverpool – Newcastle

La rencontre entre Liverpool et Newcastle United sera à suivre ce lundi 01er janvier 2024 à partir de 21h sur Canal+Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.