Liverpool ne renverra pas Klopp de sitôt, mais les Reds sont-ils en déclin permanent ?

Il y a quelque chose de cassé à Anfield en ce moment, mais quels dégâts seront faits d'ici à ce que leurs problèmes soient réglés ?

Vous savez que nous vivons des temps étranges lorsque Jürgen Klopp se retrouve en accord avec l'évaluation d'un journaliste sur la performance de son équipe. L'entraîneur de Liverpool se hérisse souvent lorsque les autres tentent de disséquer, de pointer du doigt ou de tirer des conclusions, mais il n'a pu que hocher la tête lorsqu'on lui a suggéré que son équipe avait semblé "chaotique" lors du match nul 3-3 contre Brighton samedi.

"Vous avez raison", a-t-il répondu, avant d'enchaîner de manière accablante. "Et si nous sommes 100 % honnêtes, ce n'est pas la première fois". Klopp atteindra son septième anniversaire en tant qu'entraîneur des Reds la semaine prochaine, mais savoir s'il aura envie de le célébrer est une autre question. Ce fut, pour la plupart, un merveilleux voyage, mais il vit actuellement des moments difficiles à Anfield. Qu'il s'agisse d'une erreur temporaire ou de quelque chose de plus profond, Klopp a beaucoup à penser et beaucoup à régler.

Des airs de Liverpool 2015

Par moments, contre Brighton, il a dit qu'il était comme revenu à ses débuts dans la Mersey, quand la confiance était faible, les résultats irréguliers et, comme il l'a si bien dit, "personne n'aimait l'équipe, pas même l'équipe elle-même". À l'époque, souligne-t-il, une avance d'un but suffisait à provoquer des "crises cardiaques" à Anfield, tant Liverpool était peu doué pour conclure les matchs. "Nous n'étions tout simplement pas convaincants", se souvient Klopp, et cela l'aura peiné de comparer cette équipe actuelle, hautement entraînée, bâti sur un recrutement à grands frais et avec des titres à la clé, à ce méli-mélo de 2015.

C'est pourtant ce qu'ils sont en ce moment, et samedi n'a fait que souligner leurs difficultés, alors qu'ils se démènent pour retrouver de la confiance, une bonne forme et un élan. "Un moment que nous devons traverser ensemble", a déclaré Klopp. C'est Liverpool, son Liverpool, mais certainement pas tel que nous le connaissons.

Getty

Après neuf journées de championnat, le club n'a remporté que trois victoires, dont deux grâce à des buts inscrits en fin de match. Ils sont neuvièmes en Premier League, à 11 points de la première place et plus proches d'Everton, Brentford et Nottingham Forest que de Manchester City. Il est peut-être tôt, et des commentaires similaires ont été faits pour paraître stupides la saison dernière, mais l'idée de se mêler à la course au titre semble déjà fantaisiste. Absurde même.

Pour être honnête, ce serait déjà très bien payé s'ils finissent dans le top 4 en jouant comme ça. Alors que leurs rivaux passent à la vitesse supérieure, Liverpool se retrouve frustré de rester au point mort. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, ce dont ils sont capables et ce que leur entraîneur attend d'eux mais, pour une raison ou une autre, les roues ne tournent plus comme avant. Leurs problèmes sont innombrables, trop nombreux pour être comptés. Les joueurs clés pataugent tandis que d'autres ont du mal à se montrer à la hauteur. L'énergie a disparu, les fondations se sont affaiblies et le soupçon grandit que si ce n'est pas une équipe en transition, c'est une équipe en déclin.

Des individualitées en perdition

En tout cas, on a l'impression qu'il y a une grosse gueule de bois suite à la saison dernière, lorsque l'équipe de Klopp est passée à un cheveu d'un quadruplé historique. Le coût de cette quête, tant sur le plan physique que mental, est visible dans les performances de Liverpool au cours des premières semaines de cette saison. Ils se sont battus si dur pendant si longtemps, mais il semble que cela ait pu les épuiser.

Comment expliquer autrement le fait que presque tous les hommes clés des Reds soient en difficulté en même temps ? Il ne s'agit pas seulement de la défense de Trent Alexander-Arnold ou des buts de Mohamed Salah, mais d'un groupe de joueurs qui ont perdu ce qui les rendait spéciaux, dont la confiance a disparu et dont les jambes semblent tremblantes. Qu'il s'agisse de Virgil van Dijk, Fabinho, Jordan Henderson, Andy Robertson, James Milner, Salah ou Alexander-Arnold, le niveau a baissé.

Getty

Cela se voit à la baisse d'intensité, à l'effondrement complet de leur pressing qui a si longtemps été la marque de fabrique de Liverpool. Selon Klopp, la facilité avec laquelle Brighton s'est joué d'eux samedi a été "horrible, horrible à regarder", exposant le manque d'organisation des Reds de manière assez brutale. L'équipe de Roberto De Zerbi n'est certainement pas la première à faire cela cette saison, et Arsenal et Manchester City, les deux prochains adversaires des Reds en championnat, ne devraient guère leur offrir de répit. Les Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne, Bukayo Saka et autres Erling Haaland se lèchent déjà les babines.

Des erreurs à répétitions

"Nous sommes sous pression", a admis Klopp. "Nous n'essayons pas de l'augmenter tous les jours, mais elle est là. Nous voulons nous améliorer, mais cela ne se produit que lorsque nous sommes performants." Comment fait-il alors pour arranger les choses ? Il a parlé de "réinvention" après la défaite en Ligue des champions contre Naples le mois dernier, et son équipe a répondu par une démonstration encourageante et une victoire contre l'Ajax, mais samedi a ressemblé à la même chose que face à Naples, une prestation décousue, jonchée d'erreurs et punie par de nouveaux points perdus. Un pas en avant, deux pas en arrière. C'est tellement frustrant, pour Klopp et ses fans.

(C)Getty Images

Il faut dire qu'aucune pression n'est exercée sur Jürgen Klopp au sein de Liverpool. Ce n'est pas Chelsea, où un manager est licencié au premier signe de problème. Klopp a autant de crédit à la banque qu'il est possible d'en avoir pour un entraîneur dans le football, et à juste titre. Ce qu'il a fait avec ce club, cette équipe, a été magnifique. Il aura le temps d'inverser la tendance, et il serait courageux de parier contre lui, mais si Fenway Sports Group est attentif à ce qui se passe, il se rendra sûrement compte que le temps est une chose, le soutien et l'appui en sont une autre, et que Klopp va avoir besoin des deux sur le marché des transferts à l'avenir.

Klopp a besoin de temps...et de renforts

Il n'en a pas eu assez cet été, lorsqu'un nouveau milieu de terrain était une nécessité absolue, et on en a vu le coût depuis. Liverpool est meilleur que ce qu'il montre actuellement, mais il va avoir besoin d'une opération chirurgicale dans un avenir proche, avec des contrats qui expirent, des hommes clés qui vieillissent et des rivaux qui font de gros coups. En attendant, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de travailler et de jouer pour retrouver une forme acceptable. Les Rangers se rendent à Anfield mardi. Arsenal et City se profilent à l'horizon. Des matchs importants pour lesquels Klopp espère une grande réponse de son équipe.

Cette équipe n'est pas encore morte, loin s'en faut, mais les signaux d'alarme sont présents. Ils le sont depuis le premier coup de sifflet ayant lancé la saison à Fulham en août. La question qui se pose maintenant est de savoir combien de dégâts seront faits avant que Liverpool et Jürgen Klopp ne réussissent à redémarrer la voiture.