Liverpool : Mohamed Salah enlève son maillot et humilie MU avec une statistique

Auteur de deux buts et deux passes décisives, Mohamed Salah a brillé face à Manchester United (7-0). Avec une statistique folle pour lui.

Liverpool a mangé Manchester United tout cru (7-0) dimanche, et Mohamed Salah a brillé. Celui qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Reds en Premier League a donné deux passes décisives, et fait trembler les filets à deux reprises.

Salah 2-1 Manchester United

Sur sa deuxième réalisation, synonyme de 6-0, il a même enlevé son maillot pour montrer ses muscles à Anfield. Énorme scène de joie, et carton jaune logique. Et comme l’a signalé le statisticien Squawka, il s’agit de la seconde sanction administrative de couleur jaune reçue par l’Egyptien dans son antre face aux Red Devils depuis la saison 2017-2018 !

Jusqu’ici, tout va bien. Sauf que, depuis cette même saison, Manchester United n’a réussi qu’à inscrire… un petit but à Anfield en Premier League.

Terrible humiliation…

Le calcul est donc simple, et remue un petit peu plus le couteau dans la grande plaie mancunienne : Salah a pris davantage de cartons jaunes pour avoir enlevé son maillot que les Red Devils n’ont inscrit de but sur la pelouse de Liverpool…