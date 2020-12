Liverpool, Mohamed Salah dépasse Steven Gerrard et devient le meilleur buteur de l’histoire du club en C1

Buteur lors du nul contre Midtjylland, Salah est devenu le meilleur buteur de l’histoire de Liverpool en Ligue des Champions avec vingt-deux buts.

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avant même la dernière journée, a profité de son déplacement à Midtjylland pour faire tourner son effectif. Au coup d’envoi, la moyenne d’âge du onze concocté par Jurgen Klopp était de 24 ans et 26 jours, soit la composition la plus jeune de l’histoire du club.

Aux côtés des jeunes comme Billy Koumetio, Mohamed Salah faisait figure d’ancien et n’a pas manqué de faire parler son expérience pour montrer la voie à ses compagnons. Dès la première minute du match, l’Egyptien, orphelin de Mané et Roberto Firmino au coup d’envoi, a fait parler la poudre pour ouvrir le score dans le froid danois.

Avec ce but après seulement cinquante-cinq seconde de jeu, il est entré dans le livre des records de Liverpool. L’unique réalisation des Reds dans cette dernière journée de poule est désormais la plus rapide de l’histoire du club. Arrivé au club en 2015, l'ancien de Bâle ne cesse de s'incrire dans le palmarès historique du club. Et comme un record ne lui suffisait pas dans cette soirée, Mohamed Salah a trouvé le moyen d’effacer une légende du club des tablettes.

Salah déjà centenaire avec les Reds

Ce but rapide est tout simplement son vingt-deuxième en Ligue des Champions avec les Reds. Il relègue donc définitivement Steven Gerrard et ses 21 buts en seconde place des meilleurs buteurs liverpuldiens dans la plus grande des compétitions européennes des clubs. A noter que l’ancien de a réussi cet exploit en 39 matches alors qu’il en a fallu 73 à l’ancien capitaine de Liverpool.

L’un joue attaquant tandis que l’autre était milieu relayeur ce qui peut largement expliquer cette différence. Et dans le cœur des fans du champion en titre d’ , Mohamed Salah, qui a dépassé la barre des 100 buts il y a quelques semaines, a encore beaucoup de chemin à faire pour se rapprocher de Gerrard, enfant du club et personnage principal du fameux miracle d’Istanbul quand Liverpool avait renversé la situation en finale de la Ligue des Champions contre le Milan AC en 2005.