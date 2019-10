Liverpool - Mané : "J'espère rester ici pour toujours"

L'international sénégalais, meilleur buteur du club cette saison avec Salah, a évoqué la possibilité de finir sa carrière sur les bords de la Mersey.

Sadio Mané espère rester à pour le restant de sa carrière, assurant ne jamais avoir connu un club comme celui-là par le passé. L'attaquant a débarqué à Liverpool il y a plus de trois ans maintenant, et joué un rôle décisif dans les récents succès de l'équipe entraînée par Jürgen Klopp.

Il a également connu le succès individuel en remportant le titre de meilleur buteur du championnat anglais la saison dernière, à hauteur de Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang.

Le joueur de 27 ans a une nouvelle fois débuté la saison sur les chapeaux de roue en marquant cinq buts en championnat et deux en depuis le mois d'août, en plus d'un doublé lors de la Supercoupe d'Europe contre .

"Je suis très heureux de faire partie de ce grand club, a-t-il déclaré pour TV2. J'espère rester ici pour toujours." Accompagné de Roberto Firmino et Mohamed Salah, il forme l'un des trio offensifs les plus prolifiques et il s'est félicité de cette connexion.

"C'est facile de jouer avec eux. Personnellement, je me sens chanceux de pouvoir jouer à leus côtés. Ce sont de très bons joueurs qui rendent les choses faciles. Mo [Salah] est marrant parfois. C'est un gars cool et gentil. Bobby [Firmino] est très timide. C'est le joueur le plus timide que j'ai rencontré, mais très sympa."

Au-delà de sa relation avec les joueurs, c'est toute l'atmosphère autour du club que l'ancien joueur de apprécie dans le nord de l' . "J'ai été dans plusieurs clubs dans le monde, mais Liverpool est unique. C'est comme une famille. L'ambiance est incroyable. Mais c'est normal que nous soyons ensemble depuis quatre ans et que nous nous connaissions. Nous sommes aussi ensemble en dehors du terrain et c'est important pour le moral."