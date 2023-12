Liverpool - Manchester United : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Leader du championnat anglais, Liverpool va chercher à conforter son rang en prenant le dessus sur son grand rival de Manchester United.

En se remémorant certainement le douloureux déplacement de la saison écoulée (7-0), Manchester United se rendra dans la Merseyside pour affronter Liverpool devant ce qui devrait être un record d'affluence à Anfield ce dimanche.

Un record d’affluence pour une nouvelle démonstration de Liverpool ?

Pas moins de 57 000 fans sont attendus pour assister au match phare de Premier League de ce week-end, où les deux cadors de Premier League tenteront de corriger les erreurs commises en milieu de semaine. En effet, l’un comme l’autre ont mal négocié leurs sorties continentales. Si ce fut sans conséquence sur l’avenir européen des Reds, pour les Red Devils l’impact a en revanche été catastrophique.

Grâce à un test réussi lundi, une partie de la tribune Anfield Road de Liverpool ouvrira officiellement ses portes dimanche - un mois plus tôt que prévu - où les hôtes espèrent accueillir le plus grand nombre de spectateurs de l'ère de la Premier League et le plus grand nombre de spectateurs depuis l'époque de Bill Shankly en 1973.

Les dirigeants de Liverpool n'auraient sans doute pas pu rêver d'une bataille plus alléchante pour battre leur record de spectateurs. Surtout au vu des récents résultats contre Man United. Par ailleurs, l'équipe de Jurgen Klopp aborde cette journée de Premier League en étant en tête du classement.

Mais méfiance quand même. Liverpool et les matches de début d’après-midi ne font pas bon ménage. La semaine dernière, ils n’étaient pas passés loin d’un accroc face à Crystal Palace avant que Mohamed Salah ne sort de sa boite et délivre les siens en marquant notamment son 200e but sous le maillot rouge.

Manchester United rêve d’un exploit

Eliminé de toutes compétitions européennes, Manchester United n’a désormais que le championnat et la Cup à disputer cette saison. L’étau se resserre pour Erik Ten Hag. Le court déplacement à Anfield pourrait rajouter à ses malheurs, à moins qu’il ne fasse office de rebond. Cela aidera à coup sûr à alléger la pression sur ses épaules.

Un bon résultat des Mancuniens chez l’ennemi juré paraît tout de même hypothétique. Man United aborde ce rendez-vous avec cinq places et dix points de retard sur son futur adversaire. Et les Red Devils n'ont plus gagné à l'extérieur contre une équipe du top 8 depuis plus de deux ans. C’était le succès 3-0 contre Tottenham Hotspur en octobre 2021. L’un des derniers exploits de l’ancien coach Ole Gunnar Solskjaer.

Horaire et lieu du match

Dimanche 17 décembre à 17h30

Stade Anfield Road, Liverpool

Liverpool – Manchester United

Les compos probables de Liverpool - Manchester United

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Endo, Gravenberch; Salah, Nunez, Diaz.

Manchester United : Onana; Wan-Bissaka, Evans, Varane, Shaw; McTominay, Amrabat, Mainoo; Antony, Hojlund, Rashford.

Sur quelle chaine suivre le match Liverpool - Manchester United

La rencontre entre Liverpool et Manchester United est à suivre ce dimanche à partir de 17h sur la chaine Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.