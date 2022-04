Liverpool-Man Utd : Keane se paye les Red Devils

Roy Keane a déclaré que l'équipe de Manchester United qui s'est inclinée docilement face à Liverpool mardi (4-0) n'a rien à voir avec l'équipe dont il a été le capitaine. L'ancien milieu de terrain a exprimé sa tristesse dans le studio de télévision après un match qui a de nouveau mis en évidence le fossé entre les rivaux historiques.

Keane dépité par les Red Devils, Souness enchanté par les Reds

L'ancien joueur de Liverpool, Graeme Souness, a quant à lui fait un tour de piste en faisant l'éloge du groupe "vraiment fabuleux" de Jürgen Klopp. "Ce n'est pas de la colère maintenant, c'est de la tristesse", a déclaré Keane sur Sky Sports. "Il n'y a pas de leaders à Manchester United, ils manquent de qualité. Il y a un désarroi au club depuis le sommet. Ils ont besoin d'un nouvel entraîneur, ils ont besoin de joueurs qui arrivent cet été et de joueurs qui partent".

"C'est tellement triste à voir. Ce n'est pas le club pour lequel j'ai joué. C'est comme de la craie et du fromage. Je ne vois pas une équipe de Manchester United qui se bat et qui est fière", a ajouté Roy Keane. De son côté, Graeme Souness a pris le temps de décrire les niveaux atteints par Liverpool par rapport à Manchester United.

"Il n'y a pas un joueur de Man Utd qui pourrait jouer dans ce Liverpool"

"Sous la pression, Manchester United ne pouvait tout simplement pas garder le ballon", a-t-il déclaré. "Si vous venez à Anfield et que vous voulez avoir une chance d'obtenir un résultat, vous devez être capable de garder le ballon et ils n'ont tout simplement pas pu le faire. C'est une équipe de Liverpool vraiment fabuleuse et elle est au bord de la gloire".

"Il n'y a pas un seul joueur de Manchester United qui pourrait jouer dans cette équipe de Liverpool. Manchester United est un club vraiment énorme, mais on a vu ce soir à quel point ils ont été autorisés à dériver", a conclu Souness

La victoire de Liverpool leur permet de prendre la tête de la Premier League pour le moment, même s'ils ont joué un match de plus que leurs concurrents de Manchester City. Manchester United reste en dehors de la course au top 4 et n'a plus que cinq matchs à disputer pour inverser la tendance et obtenir une place en Ligue des champions.