Liverpool - Lovren et Wijnaldum dans le groupe à Salzbourg

Tous les deux touchés ces derniers jours, les deux joueurs sont de retour dans le groupe des Reds pour la rencontre de Ligue des champions.

Dejan Lovren et Georginio Wijnaldum sont bien dans le groupe de qui se déplace à ce mardi pour jouer son avenir en .

Le défenseur croate avait été contraint de quitter ses partenaires ce samedi à (3-0), ce qui avait laissé planer le doute sur sa participation à cette sortie européenne. Le milieu de terrain n'avait pour sa part pas joué, l'entraîneur Jürgen Klopp ayant décidé de faire tourner son effectif.

Alors que leur présence est bienvenue pour les leaders de , Adam Lallana sera lui une nouvelle fois absent.

"Vous ne savez pas toujours très précisément mais cela n'a pas l'air trop sérieux, avait déclaré Klopp à propos de Lovren samedi après la rencontre. Cela ressemble à une petite crampe. Il a senti quelque chose, il nous l'a dit. Il voulait être soigné et continuer mais on a dit non et avons arrêté là.

"C'est similaire à ce que Gini [Wijnaldum] et Adam Lallana ont eu - pas très sérieux mais assez pour les éloigner des terrains. Maintenant nous avons deux jours pour nous assurer qu'ils puissent revenir."

Liverpool se rend à Salzbourg avec l'obligation de faire un résultat pour se qualifier en huitièmes de finale d'une compétition dont ils sont tenants du titre. Un match nul leur suffira pour cela.