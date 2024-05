Liverpool : le remplaçant de Salah connu

Liverpool est sur le point de recruter Anthony Gordon, star de Newcastle United, dans l'incertitude de l'avenir de Mohamed Salah à Anfield.

Selon le Daily Star, les Reds gardent un œil sur l'ailier anglais, mais le joueur de 23 ans coûterait près de 100 millions de livres. Cela intervient alors que l'international égyptien Mohamed Salah pourrait se diriger vers un départ d'Anfield cet été, ce qui signifie que Liverpool pourrait avoir besoin d'un remplaçant.

L'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, est sur le point de partir cet été, ce qui laisse présager une nouvelle ère pour le club. Si Salah devait partir, cela laisserait un trou considérable dans l'attaque des Reds et il semble que Gordon soit l'un des joueurs ciblés. Salah a été un joueur de classe mondiale à Liverpool et il ne sera pas facile de remplacer ses buts.

Gordon pour remplacer Salah

Cette saison, Gordon a marqué 11 buts et délivré 11 passes décisives pour Newcastle, tandis que Salah a marqué 25 fois et s'est montré décisif à 14 reprises. Gordon pourrait donc ne pas être un remplaçant à l'identique si Salah quittait Liverpool et qu'il remplaçait l'Égyptien.

Si Salah devait quitter Liverpool cet été, son contrat expirant en 2025 et les clubs de la Saudi Pro League surveillant sa situation contractuelle, ses deux derniers matches pourraient être à l'extérieur contre Aston Villa lundi, puis à domicile contre les Wolves lors de la dernière journée de la saison, le 19 mai.