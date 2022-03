Liverpool : Le quadruplé ? Jürgen Klopp évalue les chances de son équipe

Sacré ce dimanche en Carabao Cup, Liverpool poursuit sa quête d'un retentissant quadruplé. Les Reds qui ont vaincu Norwich ce mercredi en FA Cup sont encore en lice dans les trois compétitions restantes, à savoir la Coupe d'Angleterre dans laquelle ils ont validé leur billet pour les quarts de finale, mais aussi la Ligue des champions où ils sont bien engagés pour aller également en quarts et la Premier League.

"Aucune équipe britannique n'a réalisé le quadruplé"

Après avoir connu un petit trou dans sa saison, Liverpool a comblé une grande partie de son retard sur Manchester City en championnat et les Reds peuvent donc rêver du fait de remporter toutes les compétitions dans lesquelles ils sont engagés. Cependant, le manager allemand insiste sur le fait qu'un seul trophée ne permet pas à Liverpool de se rapprocher d'un grand palmarès, mais il a fait l'éloge de la mentalité de son équipe.

Liverpool tient à Kelleher

"En regardant le match contre Chelsea, la mentalité des deux équipes était à un niveau incroyable. Le tempo du match était incroyable, la façon dont les deux équipes ont essayé de fermer l'autre pendant 120 minutes... Alors il n'y a aucun doute sur la mentalité, pas seulement pour Chelsea mais pour nous aussi. Gagner la séance de tirs au but 11-10 montre que le niveau de concentration de tout le match était fou, vraiment... Donc c'est très bien, la mentalité est très importante", a analysé Jürgen Klopp.

"Chelsea et City n'ont pas pu le faire... ça veut tout dire"

"Aurons-nous cela pour le reste de la saison ? Je ne sais pas, mais nous allons essayer. Aucune équipe dans l'histoire du football britannique n'a encore gagné un quadruplé car c'est vraiment difficile. Nous avons gagné la Carabao Cup, nous sommes derrière Manchester City en Premier League. Ce n'est même pas que nous sommes près de penser à des trucs fous comme ça [un quadruplé], nous voulons juste essayer de nous assurer que les garçons sont assez en forme", a ajouté l'Allemand.

Liverpool : Van Dijk admet être jaloux du talent d'un de ses coéquipiers

L'article continue ci-dessous

Jürgen Klopp veut calmer les ardeurs de ses troupes, des fans et des observateurs : "Penser que nous avons une chance de le faire, vous pourriez le voir comme un compliment, mais je n'en ai pas besoin. Nous ne le voyons pas comme ça parce que nous ne pensons pas 'oh, nous sommes proches de gagner le quadruple'. Nous ne sommes proches de rien en ce moment, nous sommes encore dans trois compétitions et c'est tout comme d'autres équipes aussi".

"C'est bien que les gens pensent que nous pouvons faire de bonnes choses plutôt que nous sommes inutiles, mais ce n'est pas très utile car nous affrontons beaucoup de très bonnes équipes de football d'ici la fin du mois de mai. Je ne sais pas comment vous en arrivez tous à cette histoire [de quadruplé] parce que oui, nous sommes ceux qui peuvent gagner le quadruplé parce que nous avons gagné la première compétition. Mais même Chelsea et City avec toute la qualité qu'ils ont ces dernières années, ils n'ont pas pu gagner le quadruplé. Cela veut tout dire", a conclu l'entraîneur des Reds.