Liverpool : Van Dijk admet être jaloux du talent d'un de ses coéquipiers

Virgil van Dijk, le joueur vedette de Liverpool, a admis qu'il aimerait avoir la même "qualité" que Joel Matip en termes de dribbles. Les Reds se sont imposés 6-0 contre Leeds à Anfield en milieu de semaine et reviennent à trois points de Manchester City en tête de la Premier League. Matip et Van Dijk ont tous deux trouvé le chemin des filets, le premier s'attirant les louanges de son partenaire défensif après avoir enfin été récompensé pour ses courses folles dans le dernier tiers.

Van Dijk aimerait dribbler comme Matip

Joël Matip a combiné avec Mohamed Salah avant de finir le travail pour donner une avance de 2-0 à Liverpool, et Virgil Van Dijk a admis être jaloux des qualités de son coéquipier balle au pied. "C'est une grande qualité chez lui - j'aimerais avoir cette qualité parfois !" a déclaré le Néerlandais au site officiel du club après le match. "Il peut simplement y aller sans aucune crainte et espérer le meilleur ! Mais il a cette qualité".

Liverpool : Salah abuse, il est rappelé à l'ordre

"C'est une grande force chez lui et évidemment c'est utile parce qu'il tire les autres joueurs de leur position et aujourd'hui évidemment l'espace était là pour faire cette course et la terminer. Je lui ai dit avant le match que je le sentais venir parce qu'il avait fait une passe décisive à Diogo Jota et je lui ai dit : "Un but, c'est la prochaine étape !", a ajouté l'international néerlandais.

Van Dijk encense ses coéquipiers en défense

A la question de savoir si les supporters voient le meilleur de Matip maintenant qu'il n'est plus blessé, Van Dijk a ajouté : "Je pense aussi que lui-même, mentalement, il est dans une bonne forme. Je pense que nous sommes tous les quatre, parce que nous ne pouvons pas oublier Joe [Gomez], qui n'est évidemment pas dans le groupe pour le moment, mais nous sommes tous les quatre en train de nous maintenir aussi affûtés que possible".

Un quadruplé pour Liverpool ? La célébration du Kop montre que Klopp croit que tout est possible pour les Reds

"Nous avons besoin de tout le monde et évidemment c'est très bien de voir qu'il est en forme, qu'il joue à un haut niveau et que je joue avec lui, Ibou [Konaté] ou Joe, c'est toujours bien d'être sur le terrain ensemble et de travailler dur", a conclu Virgil Van Dijk. Mohamed Salah a marqué deux penalties contre Leeds et Sadio Mané a également inscrit un doublé avant que Van Dijk ne complète le score en fin de match, Liverpool remportant une sixième victoire consécutive en championnat.

L'international néerlandais s'est dit ravi de la façon dont les Reds ont pu combattre le style de jeu très énergique de Leeds et a également parlé de la contribution de Salah et de Mane devant le but. "Une très bonne victoire contre un adversaire difficile ; difficile dans la mesure où ils jouent d'une certaine manière qui est intense, intense avec la course", a déclaré Van Dijk. "Ils n'abandonnent jamais, donc nous devions être prêts à nous battre, à faire le travail difficile et à faire les mètres supplémentaires et je pense que nous l'avons très bien fait".

"Il [Salah] court après les records mais il sait qu'avant tout, nous voulons réaliser de bonnes choses au cours de cette saison. Il a un grand rôle à jouer là-dedans avec ses buts, mais aussi avec sa défense, avec son rythme de travail et tout ça. Évidemment, deux buts encore, Sadio Mané deux buts encore, donc un match incroyable pour eux", a conclu le défenseur central de Liverpool.