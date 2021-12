Liverpool : Le gros coup de gueule de Jordan Henderson

La période des fêtes est la plus chargée de la saison pour les clubs de Premier League, mais le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, pense que cela devient trop pour les joueurs.

Liverpool a fait match nul la dernière fois contre Tottenham Hotspur, avec les joueurs clés Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara et Virgil van Dijk tous indisponibles, ces trois derniers étant liés à une contamination au COVID.

"Je ne pense pas que les gens puissent apprécier l'intensité de la situation jusqu'à ce que vous la voyiez réellement de première main", a déclaré Henderson à BBC Sport.

"Pour nous, le football est tout et nous voulons être en mesure d'être performants au plus haut niveau chaque fois que nous posons le pied sur le terrain. Et malheureusement, dans cette période, il est difficile de le faire."

Henderson parle en connaissance de cause puisqu'il a signé à Liverpool il y a une dizaine d'années et qu'il a dû naviguer dans des périodes encombrées à chaque période festive.

L'article continue ci-dessous

Il estime que ce n'est pas un problème nouveau pour les footballeurs de Premier League, insistant sur le fait que l'ajout de la pandémie n'a fait que souligner davantage le problème.

"C'est comme ça depuis quelques années maintenant et c'est difficile, mais ensuite, en plus de cela, vous ajoutez le COVID et cela devient encore plus difficile et encore pire", a ajouté Henderson.

"Je suis préoccupé par le fait que personne ne prend vraiment au sérieux le bien-être des joueurs".