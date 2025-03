Liverpool, Klopp séduit par les brillants débuts de Shaqiri

L'entraineur de Liverpool, Jurgen Klopp, a reconnu que les débuts de Xherdan Shaqiri étaient bien meilleurs qu'il ne le suspectait.

Xherdan Shaqiri a fait parler la poudre la nuit dernière à l'occasion de son premier match avec Liverpool. Contre Manchester United en International Champions Cup, l'international suisse a fait plus que répondre aux attentes, puisqu'il a signé une prestation de haut niveau, agrémentée par une passe décisive et un but exceptionnel. Un retourné acrobatique parfaitement exécuté et qui a permis aux siens de l'emporter 4 à 1.

Après le match, l'ancien Bavarois a eu droit aux félicitations de tous ses coéquipiers, et aussi à celles de son entraineur Jurgen Klopp. Ce dernier a admis avoir été bluffé par la performance de sa nouvelle recrue : "c'était bien évidemment. Ce n'est pas normal, au bout de seulement quatre, cinq jours dans un club. Il s'est très bien adapté à notre style de jeu".

Le coach allemand a ensuite avoué qu'il a essayé de mettre Shaqiri dans les meilleures conditions pour qu'il puisse s'exprimer comme il sait le faire. "Nous voulions l'aider un peu, à un poste qui n'est pas trop compliqué. Et lui donner beaucoup de liberté sur le plan offensif, afin qu'il joue le plus naturellement possible. C'est ce que nous avons fait, particulièrement sur le premier but. Pour être honnête, c'était mieux que ce à quoi je m'attendais", a-t-il précisé.

Tout en félicitant le milieu offensif helvète et le reste de l'équipe, Klopp a tenu à minimiser ce large succès. "Je pense qu'aujourd'hui, c'était un match plutôt facile. Nous avons joué un très bon football pendant 90 minutes", a-t-il déclaré. Les Merseysiders passeront probablement un plus gros test le 4 aout prochain face au Napoli.