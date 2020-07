Liverpool, Klopp remonté contre les journalistes

L’entraineur de Liverpool n’a pas aimé les questions qui lui ont été posées en conférence de presse après le revers face à City.

A peine auréolé du titre de champion d’ , s’est lourdement incliné jeudi soir sur le terrain de . Les Merseysiders ont perdu sur un score sans appel de 4 buts à 0. Un revers qui a soulevé beaucoup de questions, notamment sur l’état d’esprit de Van Dijk et consorts après la consécration de la semaine écoulée.

Les insinuations selon lesquelles les joueurs de LFC n’étaient pas vraiment pas concentrés lors de cette rencontre n’ont pas plu à leur manager, Jurgen Klopp. Le technicien allemand s’est même agacé et a lâché : «Si vous voulez dire que nous ne sommes pas concentrés sur le jeu, alors faites-le. Vous venez de poser la question pour la deuxième fois (sur l’attitude de son équipe). Je vous le redis, j’aime mon équipe et comment elle est construite ».

« Nous avons déjà prouvé notre mentalité »

Klopp a poursuivi en affirmant que son équipe, et n’en déplaise à ses contempteurs, n’avait plus rien à prouver après la très belle campagne qu’elle venait d’accomplir. « Je pense que nous avons prouvé notre mentalité et à quel point City est une équipe incroyable. Cela ne vous plaît pas qu’une autre équipe puisse être championne, même avec le niveau de City ? C’est aussi une surprise », a-t-il lâché. Pour rappel, la défaite face aux Eastlands n’était que la seconde de l’exercice en PL après celle concédée contre avant la longue coupure.

La semaine dernière, et à la question si ses hommes étaient déjà motivés pour conserver leur bien l’année prochaine, Klopp avait déjà clamé : « Nous n’allons pas défendre notre titre, mais l’attaquer ». Reste à se ressaisir après la gifle de jeudi chez le dauphin.