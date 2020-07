Manchester City - Liverpool 4-0, City balaie un Liverpool déjà champion

Manchester City a dominé un Liverpool déjà champion pour le compte de la 32e journée de Liga.

3 tirs, 3 buts. Après avoir fait une haie d'honneur à , nouveau champion, a livré une partition parfaite en première période. Et à la 25e minute, les hommes de Pep Guardiola ont ouvert le score.

Gomez et Sterling s'accrochent dans la surface et l'ancien Red obtient un pénalty transformé par l'excellent Kevin De Bruyne. 10 minutes plus tard, Sterling croise sa frappe du droit qui passe entre les jambes d'Alisson pour le 2-0.

Juste avant le repos, un une deux avec De Bruyne permet à Foden de se retrouver en position de frappe et le protégé de Pep Guardiola en profite. 3-0, le score au repos.

Liverpool n'est pas dans le jeu et a du mal à entrer dans la partie après son titre certainement largement célébré par les hommes de Klopp. C'est d'ailleurs Oxlade-Chamberlain qui marquera le 4e but de City contre son camp.

4-0, score final. L'application citizienne a été implacable face au laissé aller des Merseysiders.