Liverpool - Klopp ravi du tirage de la Ligue des champions

Les Reds défieront l'Atlético Madrid en huitièmes de finale, ce qui signifie qu'ils retourneront au Wanda Metropolitano, lieu de leur sacre en juin.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la effectué ce lundi à Nyon a accouché de plusieurs chocs. Parmi eux, l' sera opposé au tenant du titre . Un adversaire qui a ravi Jürgen Klopp pour une raison un peu particulière : c'est dans le stade des Colchoneros que les Reds ont triomphé en juin dernier contre (2-0).

"C'est un tirage intéressant. Madrid est un endroit où on n'a que des souvenirs fantastiques, nous tous, donc c'est génial, a réagi le technicien allemand avant de poursuivre sur le ton de la plaisanterie : J'ai vécu l'une des plus belles nuits de ma vie dans ce stade. On avait le vestiaire de l'équipe à domicile pour ce match. Peut-être qu'on peut leur demander de l'avoir à nouveau !

L'article continue ci-dessous

"C'était très sympa, il y avait plein de panneaux Liverpool partout, mais je pense qu'ils ont dû s'en débarrasser depuis."

"Quatre ou cinq affiches dignes d'une finale"

L'entraîneur a ensuite évoqué un match "difficile, mais si on regarde les tirages, il y a 4 ou 5 affiches dignes d'une finale dans ces huitièmes. Je ne pense pas que [Diego] Simeone coure dans son salon en étant heureux de jouer Liverpool."

Et Klopp de conclure : ce sont "deux équipes qui ont l'habitude de jouer un football intense, avec des styles différents et une organisation légèrement différente, évidemment, mais les deux seront prêtes à mettre de l'intensité et ce sera dur pour les deux."