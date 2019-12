Ligue des champions - Tuchel, Mourinho, Guardiola : Les gagnants et les perdants du tirage au sort

Goal revient sur le tirage au sort de la Ligue des champions et se penche sur ceux qui auront le sourire et ceux qui ont des raisons de s'inquiéter.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la a été effectué à Nyon ce lundi et comme toujours, il nous a réservé quelques affiches alléchantes. Quels sont ceux qui repartiront de avec le sourire ?

Gagnants : Les fans des outsiders

Il y aura au moins une équipe inattendue en quarts de finale de la plus prestigieuse compétition européenne cette saison. En effet l' - qualifiée pour la première fois de son histoire pour la phase finale - défiera Valence. Dans une année où les seize équipes qualifiées sont issues des cinq grands championnats européens, ce sera forcément une belle histoire.

Valence, actuellement huitième de , a remporté son groupe devant , l' et et jouera son avenir contre les hommes de Gian Piero Gasperini. Lesquels se sont qualifiés alors qu'ils avaient concédé trois défaites inaugurales dans leur poule, avant de montrer de belles choses, notamment contre .

Il y aura donc une tête relativement nouvelle dans le grand huit européens.

Gagnants : Les diffuseurs

Le choix entre les différentes rencontres est particulièrement attractif : si -Manchester City fait saliver, l'Atlético de Madrid contre , Chelsea contre le Bayern et le contre le PSG ont tous l'air aussi appétissant. Même les Spurs contre le , même s'il ne s'agit pas d'un affrontement entre deux puissances européennes traditionnelles,constitue une rencontre intrigante entre deux équipes talentueuses et énergiques.

Des rapports récents suggèrent que les chiffres d'audience des matches de la Ligue des champions, à travers le monde, sont en baisse. Cela devrait leur donner un coup de pouce bienvenu.

Gagnants : José Mourinho et les Spurs

Deuxième de son groupe derrière le Bayern, aurait pu tomber sur du très lourd comme la ou le Barça. Au lieu de ça, les finalistes de la saison dernières ont hérité de Leipzig, une équipe novice à ce stade de la compétition. Le leader de est bien sûr une équipe très talentueuse qui possède des joueurs de grand talent et a été renforcée par l'arrivée sur le banc de Julian Nagelsmann l'été dernier.

Mais si l'on avait demandé avant au Special One, il aurait volontiers pris ce tirage. Le voilà avec une belle opportunité de qualifier son équipe en quarts de finale, surtout quand on connaît son rapport à cette compétition. D'autant plus quand il n'est pas censé être favori.

Perdant : Thomas Tuchel

Parmi les entraîneurs en quête de succès européen, il y a Thomas Tuchel et son PSG. L'Allemand sait que le titre de champion de chaque année ne convaincra pas le monde entier et, vu les sommes d'argent qui ont été dépensées au Parc des Princes ces dernières années, on s'attend à ce que le PSG trouve un moyen de se battre pour la couronne continentale.

C'est donc avec déception que Tuchel va retrouver son ancien club, le Borussia Dortmund, où il affrontera l'une des atmosphères les plus intimidantes du continent. En deux ans à la tête du club, Tuchel a remporté une Coupe d' avec Dortmund en 2017, mais ne peut s'attendre à aucune faveur de Lucien Favre et de son équipe. Une équipe qu'il avait quittée fâché avec la direction.

Perdant : Pep Guardiola

Certains pensent que Manchester City est souvent chanceux au moment des tirages au sort. Un groupe avec Donetsk, Zagreb et l'Atalanta avait alimenté cette théorie, qui en a pris un coup ce lundi avec le tirage des huitièmes de finale : ce sera le Real Madrid de Zidane. Pour remporter sa troisième C1, le Catalan devra donc déjà éliminer son meilleur ennemi d'hier.

Là où les Merengue comptent treize sacres, les Skyblues n'ont jamais dépassé les demi-finales de la compétition dans leur histoire. C'était en 2016. Et devinez qui les avait éliminés ?

Perdants : La défense de Chelsea

Quand vous avez du mal à obtenir des clean-sheets, l'idée de rencontrer le meilleur buteur européen du moment est rarement une excellente nouvelle. C'est ce qui va arriver à Chelsea, qui devra affronter Robert Lewandowski et le en février prochain. Le Polonais a été tout simplement remarquable cette saison avec 33 buts en 29 apparitions - dont 10 en C1 déjà.

L'article continue ci-dessous

Si ses stats en phase finale font débat, il pourrait avoir l'occasion de prouver aux sceptiques qu'ils ont tort compte tenu des malheurs de Chelsea ces derniers temps - seulement trois clean-sheets en 17 matches de championnat et un sur six en Ligue des champions.

Perdants : L'Olympique Lyonnais

Deuxièmes de leur groupe, les hommes de Rudi Garcia s'attendaient à un tirage compliqué, même s'ils pouvaient espérer hériter de Valence. Et le moins que l'on puisse dire est qu'ils ont été servis avec la Juventus de Cristiano Ronaldo, qui cherchera à se racheter après l'échec de la saison dernière face à l'Ajax en quarts.

Éliminés au même stade de la compétition par le Barça, les Rhôdaniens risquent d'avoir du mal à faire mieux cette saison, d'autant qu'ils devront se passer de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde.