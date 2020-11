Liverpool - Klopp : "Phillips ? Ce n'est pas Messi, mais qu'importe"

Le défenseur de 23 a été aligné en charnière aux côtés de Joe Gomez lors du succès face à West Ham (2-1).

Le manager de , Jurgen Klopp, n'a pas tari d'éloges sur Nat Phillips après sa première titularisation derrière samedi, tout en admettant que le défenseur d'urgence n'était pas exactement le joueur le plus gracieux qui soit.

Phillips, 23 ans, a fait ses débuts en contre aux côtés de Joe Gomez, alors que les Reds continuent de faire face à une crise de blessures qui a privé les champions de Premier League de Virgil van Dijk, Fabinho et Joel Matip ces dernières semaines.

La nouvelle défense a connu des débuts difficiles lorsque Pablo Fornals a ouvert le score à la 10e minute, mais Liverpool s'est repris et s'est imposé 2-1, grâce à des buts de Mohamed Salah et du remplaçant Diego Jota, qui ont permis aux Reds de prendre trois points.

Phillips a passé la saison dernière en prêt en avec pour parfaire ses talents, et Klopp a été heureux de voir le jeune homme s'imposer lorsque son équipe a eu besoin de lui.

"C'est un type brillant, intelligent, tout. Il n'est pas facile à regarder, ce n'est pas Messi, mais on s'en fout, a déclaré le technicien allemand sur le ton de la plaisanterie. Dans les airs, c'est un monstre ! Il était incroyable.

"Pour le premier match, je pense que tout le monde peut imaginer à quel point cela doit être nerveux après une longue attente. C'est une histoire folle, il y a trois ans, il était en route pour l'Amérique, à l'université.

"Douze équipes du championnat le voulaient et pour moi, il était clair qu'il y allait, et ça ne me dérangeait pas - et ça n'a pas marché pour une raison quelconque, et c'est génial ! Ce soir, il a été parfait, il a incroyablement aidé l'équipe."

Klopp était également heureux de voir Jota avoir un impact depuis le banc de touche, marquant ce qui s'est avéré être le but de la victoire à cinq minutes de la fin.

"Nous nous sommes vraiment battus pour le faire signer. Nous n'avons pas eu besoin de le convaincre trop, mais nous avons dû nous battre pour cela", a-t-il ajouté.

"C'est un talent exceptionnel. Il a la vitesse, le physique, la technique, il a les deux pieds... Il est bien meilleur que ce que je pensais et c'est vraiment impressionnant.

"Nous avons eu beaucoup de bon football - pas 500 occasions ou quoi que ce soit mais assez. C'est un vrai défi pour les niveaux de concentration, et nous l'avons fait. Je ne veux pas nous voir dans un moment être brillant parce que ce n'est pas possible, je veux nous voir nous enfoncer et nous l'avons fait, et je suis tellement, tellement heureux."