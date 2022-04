Liverpool : Klopp pas heureux après la qualification en Ligue des champions

Jurgen Klopp a déclaré qu'il n'était "pas heureux" de la qualification de Liverpool pour les demi-finales de la Ligue des champions après le match nul 3-3 contre Benfica ce mercredi soir à Anfield, mais le technicien allemand a admis que cela n'aurait pas été "important" si son équipe avait réalisé la meilleure performance de la saison.

La qualification, tout ce qui compte

Les Reds se sont imposés 6-4 sur l'ensemble des deux matches face à leur adversaire portugais après le choc de mercredi à Anfield, ce qui leur permet d'affronter Villarreal en demi-finale et Manchester City ou le Real Madrid en finale en cas de qualification. Après avoir mené 3-1, les hôtes se sont rendus les choses un peu plus difficiles qu'elles n'auraient dû l'être, et Klopp a plaisanté après coup en disant qu'il serait normal qu'il soit déçu malgré leur qualification.

Luis Diaz, nouvel exemple de la qualité du recrutement de Liverpool

"[C'est] le jour où nous nous qualifions pour la demi-finale de la Ligue des champions et je ne suis pas heureux", a déclaré Jürgen Klopp à BT Sport. "S'il vous plaît, venez et assommez-moi ! Ce n'était pas exactement ce que nous voulions, mais ce n'est absolument pas important parce que si nous avons joué le meilleur match de la saison ce soir, cela n'aurait pas rendu plus probable l'accès à la finale. Nous sommes qualifiés, c'est tout ce qui compte et je suis très heureux".

Une défense expérimentale

"La seule chose que nous savions, c'est que ce serait difficile car la ligne défensive n'avait jamais joué ensemble. Vous perdez des garçons comme Virgil van Dijk et ces choses sont normales. Ce n'est pas un problème. Benfica a continué à y croire et à avancer, c'est tout", a ajouté l'entraîneur de Liverpool.

Bayern Munich - Villarreal 1-1, Villarreal torpille le Bayern !

La récompense de Liverpool pour sa victoire sur Benfica est un affrontement avec le principal outsider de la compétition, qui a transformé son triomphe en Europa League contre Manchester United en victoires à élimination directe contre la Juventus et le Bayern Munich cette saison. Klopp a admis que le Sous-marin jaune est un adversaire difficile à profiler, étant donné son succès dans les matches à élimination directe.

"Si je pouvais faire une analyse de Villarreal en ce moment, ce serait très étrange. J'ai vu les résultats, le jeu était très impressionnant. Je n'ai retenu que des morceaux, mais battre la Juventus et le Bayern Munich, ils méritent d'être en demi-finale de la Ligue des champions. Unai Emery est le roi des coupes, c'est incroyable ce qu'il fait. Mais laissez-moi un peu de temps pour le préparer correctement", a conclu l'Allemand.