Luis Diaz, nouvel exemple de la qualité du recrutement de Liverpool

Jurgen Klopp dit qu'il n'a jamais vu un footballeur sourire autant, et ce n'est pas étonnant. Parce que le début de la vie de Luis Diaz à Liverpool aurait difficilement pu se passer mieux.

Il est encore tôt, mais il semble que l'équipe de recrutement des Reds ait encore réussi son coup.

Après avoir trouvé de l'or avec Sadio Mané et Mohamed Salah, et après avoir misé sur Diogo Jota, ils semblent avoir trouvé un autre joyau offensif sur le marché des transferts.

Encore une très bonne pioche

La transaction qui a amené le Colombien à Anfield pourrait finir par coûter aux Reds plus de 50 millions de livres, mais cela pourrait bien s'avérer être une bonne affaire si Diaz continue comme il a commencé.

"Nous savions qu'il s'intégrerait immédiatement", déclare Klopp, mais même lui a été surpris par la façon dont le joueur de 25 ans a fait son chemin sur les bords de la Mersey.

"On ne s'attend pas à des miracles", ajoute le patron des Reds, "mais il n'est pas loin de faire exactement ça".

Diaz a déjà son premier titre, qu'il a contribué à obtenir grâce à une performance exceptionnelle lors de la finale de la Carabao Cup contre Chelsea en février. Samedi, il sera de retour à Wembley lorsque Liverpool affrontera Manchester City en demi-finale de la FA Cup.

Avant cela, il y aura le quart de finale retour de la Ligue des champions contre Benfica à Anfield. Diaz, en tant qu'ancien joueur de Porto, sera particulièrement motivé pour ce match.

Il l'était certainement la semaine dernière à l'Estadio da Luz, lorsque son but en fin de match a couronné une performance d'homme du match, et a donné aux Reds un avantage de 3-1 à ramener en Angleterre.

"Exceptionnel", tel est le verdict de Klopp, Diaz ayant fait taire les fans qui l'avaient hué pendant 90 minutes.

La manière dont il a marqué son but, en s'emparant d'un ballon en profondeur de Naby Keita, en contournant le gardien et en marquant du gauche, montre un joueur plein de confiance, à l'aise avec lui-même et avec l'équipe qu'il a rejointe.

"On dirait qu'il est là depuis des années", a récemment déclaré l'ancien ailier de Liverpool Stewart Downing à GOAL.

Comparé à Luis Suarez

Downing, qui a coûté 20 millions de livres aux Reds lorsqu'il les a rejoints en 2011 en provenance d'Aston Villa, a poursuivi en comparant Diaz à Luis Suarez, en ce qui concerne la façon dont il a adopté la compétitivité et le caractère physique du football anglais.

C'est un grand éloge en effet, et bien sûr si Diaz peut avoir un impact similaire à celui de Suarez à Anfield, alors Liverpool va rire.

L'Uruguayen n'a peut-être pas gagné beaucoup, et il a certainement fait les mauvais titres comme les bons, mais il est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde pendant ses trois ans et demi dans le nord de l'Angleterre. Cet exemple a depuis été suivi par des joueurs comme Mane et Salah.

Diaz pourrait-il atteindre des sommets similaires ? Il est considéré comme le successeur à long terme de Mané sur le flanc gauche, un joueur rapide et habile qui a le talent, l'éthique de travail et l'attitude pour s'épanouir sous la direction de Klopp.

Il joue certainement comme un homme déterminé à tirer le meilleur parti de sa grande opportunité.

"Je n'ai jamais vu un joueur qui aime autant s'entraîner", a déclaré Klopp lors de sa conférence de presse d'avant-Benfica mardi. Cet enthousiasme, a-t-il ajouté, n'a eu qu'un effet positif sur les joueurs qui étaient déjà là.

On disait autrefois que s'imposer dans le trio offensif de Liverpool était une tâche impossible, mais Diaz et Jota ont montré que c'était possible.

Jota a débuté devant Roberto Firmino lors du choc au sommet de dimanche à l'Etihad, et il ne serait pas surprenant que le Colombien soit titularisé à Wembley ce week-end.

"Ils se sont soutenus eux-mêmes", dit Downing, "et il faut leur rendre justice pour cela. Dans le passé, on regardait Mane, Salah et Firmino et on se disait : 'Ils ne bougent pas'. Mais maintenant c'est trois sur cinq ou six, n'est-ce pas ?"

Quelle que soit la combinaison choisie par Klopp, il n'a pas à s'inquiéter. Pour la première fois, il dispose de cinq attaquants de haut niveau, avec la possibilité de se reposer et de faire des rotations sans compromettre les chances de son équipe.

Cela sera crucial à l'heure où la saison de Liverpool entre dans une phase critique. Incroyablement, étant donné que nous sommes dans la deuxième semaine d'avril, les Reds pourraient avoir jusqu'à 13 matchs restants dans les trois compétitions.

Jongler avec les ressources, et réussir à maintenir la fraîcheur et les niveaux d'énergie, pourrait faire la différence entre le succès et l'échec.

Diaz peut donc s'attendre à de nombreuses occasions de prouver sa valeur dans les semaines à venir. C'est une star de l'avenir, c'est certain, mais le moment présent est également très excitant.

Ce n'est pas la première fois que Klopp doit un grand merci à son équipe de scouts et de recruteurs.