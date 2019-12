Liverpool - Klopp : "La pression est juste une opportunité"

Les Reds ont déjà remporté la Ligue des champions et le Mondial des clubs cette année mais leur entraîneur espère encore davantage.

Jurgen Klopp a demandé à de considérer son programme exigeant comme une chance d'écrire une nouvelle page de l'histoire du club, plutôt que de se sentir contraint par le poids des attentes.

Les Reds ont remporté la et la en 2019 et sont en position idéale pour remporter leur premier sacre national depuis 30 ans au printemps prochain. Des succès glanés au prix d'un calendrier démentiel comme en atteste par exemple l'obligation pour Klopp d'aligner une équipe bis contre en .

Interrogé sur ce programme chargé avant le dernier match de l'année contre à Anfield, Klopp a exhorté son équipe à relever le challenge. "Ce groupe de joueurs sait qu'il établit son propre programme et ses propres critères", a-t-il déclaré.

"Ils savent qu'ils ont la capacité de décider si, en entrant dans un match, nous nous permettons de ressentir de la fatigue ou si nous choisissons d'être frais dans notre corps et notre esprit. C'est un choix que nous pouvons faire - nous avons le pouvoir de décider de notre propre approche.

"Je ne suis pas stupide et nous savons que ce qui nous attend dans cette période est un grand, grand test. Mais c'est la et notre ambition est d'en être l'équipe la plus performante, ce qui implique de relever tous les défis. Parler d'un sujet en particulier est complètement différent de l'utiliser comme une excuse. Ces joueurs ont une culture du "sans excuse" qui les traverse.

L'article continue ci-dessous

"Nous aurons des revers, nous perdrons des matchs, bien sûr que nous en aurons. Mais nous ne regarderons jamais les facteurs externes pour l'expliquer, même s'ils semblent légitimes. Notre approche doit toujours être axée sur l'opportunité. Gagner la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA pour la première fois de notre histoire était une opportunité et nous l'avons saisie.

"Revenir à l'intensité féroce de la compétition en Premier League sur cette base - à ce calendrier - est une opportunité pour nous de performer si nous choisissons de l'aborder comme telle, et nous le ferons. C'est ce que j'ai constaté chez les joueurs depuis que nous sommes revenus ensemble en juillet et août. Nous avons établi notre programme. Nous décidons de ce qui est possible.

"C'est dans notre don de voir la "pression" que nous subissons tous comme un positif et non comme un négatif. La bonne pression, qui est liée à la réalisation de quelque chose de spécial, est une motivation et non un poids à porter."