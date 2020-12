Liverpool, Klopp impressionné par Mourinho

José Mourinho impressionne avec son équipe des Spurs cette saison et a reçu les louanges de Jurgen Klopp.

L'entraîneur de , Jurgen k lopp, a admis mardi qu'il était impressionné par la façon dont Mourinho s'est remis de son échec à pour faire de un véritable prétendant au titre.

Klopp opposera ses joueurs à ceux de Mourinho mercredi lorsque les leaders de la , les Spurs, visiteront Liverpool, deuxième, dans une confrontation à succès.

Deux ans après que Liverpool ait battu United pour déclencher la fin du passage décevant de Mourinho à Old Trafford, le manager portugais semble avoir recouvré sa forme optimale.

Et la capacité de Mourinho à faire de Tottenham un club en lice pour le titre un peu plus d'un an après le remplacement du limogé Mauricio Pochettino a attiré l'attention de Klopp.

De nombreux experts ont affirmé que le double vainqueur de la était sur le déclin après son limogeage de United, mais Klopp n'a jamais écarté l'ancien patron de , du , de l' et de Porto.

"Je ne suis pas surpris car c'est le monde dans lequel nous vivons", a déclaré Klopp aux journalistes.

"Vous avez très bien réussi jusqu'à hier probablement et si vous ne le prouvez pas aujourd'hui, alors les gens sont contre vous. C'est comme ça.

"Il a montré un retour - si c'était un retour, je ne sais pas - de ses compétences. C'est très impressionnant."

"Ce qu'il a fait maintenant à Tottenham est très incroyable. Leur façon de jouer est vraiment bonne. Il en a fait une machine à résultats."

Liverpool reste fermement dans la course et tentera de ruiner les chances de Tottenham de décrocher un premier titre anglais depuis 1961.

Les champions en titre sont derrière le club du nord de Londres à la différence de buts et les remplaceraient au sommet du classement par une victoire.

Le principal problème de Klopp est une liste de blessures de plus en plus longue comprenant Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Thiago Alcantara, Diogo Jota et Kostas Tsimikas.

L'arrière central des Reds, Joel Matip, est également incertain pour le match, les physiothérapeutes du club travaillant sur un souci au dos qui l'a contraint lors du match nul à le week-end dernier.

Si Matip est absent, cela laisserait Klopp sans un défenseur central titulaire alors qu'il tentera de maîtriser les stars offensives en forme de Tottenham Harry Kane et Son Heung-min.

À eux deux, l'attaquant anglais Kane et l'attaquant sud-coréen Son ont marqué 19 buts et fourni 14 passes décisives en Premier League cette saison.

Tottenham possède également le meilleur bilan défensif de la Premier League cette saison, n'ayant concédé que 10 buts en 12 matchs.

"Malheureusement, si nous gardons Kane et Son silencieux, ils ont encore beaucoup de très bons joueurs avec des menaces provenant de nombreux endroits sur le terrain", a déclaré Klopp.

"Steven Bergwijn joue un rôle important dans les moments de contre-attaque. Tanguy Ndombele avait besoin d'un peu plus de temps pour s'installer à Tottenham, mais il y est désormais à 100%.

"Giovani lo Celso, Moussa Sissoko, Pierre-Emile Hojbjerg est une véritable unité au milieu de terrain. Cela fonctionne bien ensemble."