Liverpool - Klopp félicite ses joueurs après leur victoire "sensationnelle"

L'entraîneur des Reds a intimé à ses joueurs de profiter du moment après leur succès en Coupe du monde des clubs.

Jurgen Klopp a exhorté ses joueurs à savourer leur "sensationnel" succès en Coupe du Monde des Clubs, mais admet qu'ils ont été "épuisés" après leur victoire en prolongation contre Flamengo.

Le but de Roberto Firmino à la 99ème minute a permis aux Reds de s'imposer samedi à Doha face aux vainqueurs de la Copa Libertadores. Le club de la Mersey devient ainsi la deuxième équipe anglaise à soulever le trophée dans l'histoire de la compétition.

Cela vient compléter une série de trophées continentaux pour en 2019, après ses victoires en Ligue des Champions et en Super Coupe d'Europe. Et avec 10 points d'avance en tête de la , un premier titre de champion depuis 1990 est également à portée de main en mai prochain.

Après un match qui a mis Liverpool à rude épreuve, Klopp n'a pas tari d'éloges sur la performance de son équipe au . "Nous sommes tous un peu épuisés après un match très intense", a déclaré l'Allemand. "C'était une performance incroyable, un match incroyablement difficile contre un bon adversaire. Nous avons fait tellement de bonnes choses que c'est incroyable, tellement de bons moments de football.

"Les buts tardifs - nous ne voulons pas en avoir besoin mais ils étaient nécessaires et importants. Les garçons se sont beaucoup améliorés au cours de ces mois et quand vous commencez à y croire, vous y croyez pendant les 90 minutes complètes et dans ce cas-ci 120 minutes.

"J'ai vu tant de performances sensationnelles et je suis vraiment heureux. L'ambiance dans le stade était géniale. Je pense que nous avons mérité la victoire ce soir, nous étions la meilleure équipe.

"Là maintenant nous devons nous projeter vers une nuit merveilleuse pour nous, pour tous ceux qui sont avec nous. Avant le match, j'ai dit que je ne savais pas exactement ce que ça ferait de gagner la coupe, mais maintenant je peux dire que c'est exceptionnel. Absolument sensationnel. Je suis tellement fier des garçons."

Klopp a aussi félicité le buteur décisif, Roberto Firmino, qui forme un incroyable trio offensif avec Salah et Mané : "Si l'un ne marque pas, l'autre, ou si les deux autres, marquent. Nous avions besoin de ses buts (ceux de Firmino) ici et je ne pourrais pas être plus heureux pour lui.

"Avant le match, nous avons beaucoup parlé de ce que cela représente pour les Brésiliens, et ça représente beaucoup pour lui. Je suis vraiment ravi pour lui".

La victoire de samedi était le septième match de Liverpool dans un programme chargé en décembre, avec deux matches encore à venir avant la fin du mois. Klopp affirme que son équipe a commencé à regarder vers l'avant, en commençant par un déplacement à Leicester, deuxième, le lendemain de Noël.

"Nous jouons à nouveau dans cinq jours, c'est donc une période difficile", ajoute l'ancien entraîneur du . "Mais les garçons, match après match, montrent vraiment leur désir de passer à l'étape suivante, montrent leur désir de gagner le prochain match, montrent leur désir de gagner le prochain défi et je suis vraiment content de ça".