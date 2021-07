Liverpool, Klopp donne des nouvelles de Konaté

Le coach des Reds a fait savoir que sa recrue française est prête à faire ses débuts avec l'équipe.

La nouvelle recrue de 40 millions d'euros de Liverpool, Ibrahima Konaté, fera ses débuts lors d'un match amical de pré-saison mardi, a confirmé le coach de l'équipe, Jurgen Klopp.

Konaté s'est engagé en faveur Liverpool depuis le RB Leipzig plus tôt cet été, les Reds sont venus à bout de la concurrence d'une multitude de grands clubs pour décrocher sa signature, y compris leur rival de Premier League Chelsea.

Les supporters de Liverpool peuvent désormais s'attendre à voir le joueur de 22 ans en action pour la première fois, car Klopp a révélé qu'il était prêt à participer à un match double de 60 minutes contre Wacker Innsbruck et le VfB Stuttgart en Autriche cette semaine.

Klopp content des premiers pas de Konaté

Lorsqu'on lui a demandé quand il prévoyait d'offrir à Konaté sa première apparition pour Liverpool, Klopp a déclaré sur le site officiel du club : « Mardi. Il s'est bien reposé, a eu une pré-saison normale jusqu'à présent, alors oui, il peut jouer mardi. Pour Ibou, il est important qu'il obtienne des minutes rapidement, c'est à ça que sert la pré-saison. Tous les gens de l'extérieur diront qu'il y a des similitudes entre Leipzig et nous et c'est vrai, mais de toute façon il y a aussi des différences et les similitudes sont importantes mais les différences sont plus importantes parce que vous le voyez à l'entraînement."

Concernant la progression du Bleuet, le technicien allemand a déclaré : "Il y a quelques petites choses qu'il fait différemment de ce que nous faisons habituellement, alors nous travaillons là-dessus mais ce n'est pas si facile maintenant car cela ne fait que six jours maintenant. Alors, tout va bien, et c'est tout à fait normal. Les premiers jours sont nécessaires pour comprendre ce que fait le garçon quand il ne se prend pas la tête. Donc, des trucs naturels. Et puis à partir de là, on commence à travailler et c'est pour ça qu'il doit jouer et c'est ce qui va se passer."

"Ensuite, nous verrons à quelle vitesse nous pouvons rassembler toutes ces informations pour lui et alors tout ira bien. Pour un défenseur, ce n'est pas aussi difficile que pour les autres joueurs mais c'est toujours un travail à faire, et c'est ce que nous faisons", a conclu Klopp.

L'arrivée de Konate offre à Klopp une option supplémentaire précieuse en défense centrale après une campagne compliquée et qui a vu les Reds faire face à une crise de blessures sans précédent dans ce secteur précis. Le duo titulaire Virgil van Dijk et Joe Gomez vient tout juste de reprendre un entraînement complet après de longues indisponibilités pour cause de soucis aux genoux, ce qui signifie que Konaté aura à batailler ferme pour conquérir une place dans le onze rentrant.