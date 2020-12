Liverpool - Klopp défend les joueurs après le nul contre West Brom

Jurgen Klopp ne laissera pas le frustrant match nul avec West Brom déformer son impression d'une équipe de qu'il considère toujours comme "un top groupe".

Les champions n'ont pas tout fait à leur manière cette saison, mais ils sont à nouveau en tête de la , alors que d'autres essaient de rester au contact.

Après avoir dominé la première mi-temps à Anfield contre West Brom dimanche, Liverpool a vu son niveau baisser et a dû se contenter d'un match nul 1-1 avec ses visiteurs.

L'équipe de Klopp n'a plus perdu en première division anglaise depuis la défaite 7-2 contre le 4 octobre, et elle se rendra à United mercredi pour terminer l'année en beauté.

Lors du match précédant le choc de West Brom, Liverpool avait battu 7-0 à Selhurst Park.

"Je veux gagner plus que tout, mais j'ai dû apprendre si tôt dans la vie que ça n'arrive pas tout le temps. C'est tout à fait normal", a justifié Klopp.

"J'aime gagner des matchs de football, surtout quand on mérite de gagner. Pour mériter de gagner [contre West Brom], je pensais que nous aurions dû faire plus de choses. Nous avons beaucoup couru, nous nous sommes beaucoup battus, tout cela est bien, mais il faut faire plus de choses bien. C'est ce que j'ai déjà dit aux garçons, je ne suis pas en colère contre eux, ça peut arriver.

"Les garçons sont un groupe de haut niveau. Ils étaient un top groupe après une victoire 7-0, ils sont un top groupe après un match nul avec West Brom, ça ne change pas.

"Peut-être que la perspective de l'extérieur a changé, j'imagine que c'est comme ça. Je ne suis plus un jeune manager, je peux juger ces choses de la bonne manière.

"Nous ne sommes pas heureux du résultat de West Brom, c'est le contraire, mais maintenant que c'est fini, nous ne pouvons plus changer cela, nous pouvons juste nous assurer que dans la situation exacte, la même chose ne se reproduira pas."

Klopp a parlé avec admiration de l'attaquant de Newcastle Callum Wilson et a déclaré que l'équipe de Steve Bruce "a quelques très bons joueurs", prédisant un "défi difficile" dans le nord de l' .

Si Liverpool devait à nouveau trébucher, des équipes comme , , et se réjouiraient, mais les Reds ont un solide palmarès face à leurs adversaires de mercredi, puisqu'ils ont remporté leurs cinq dernières confrontations en Premier League.

6 - Liverpool have failed to win six of their 15 Premier League games this season (W9 D5 L1), as many as they did in the entirety of last season in the league (W32 D3 L3). Mortal. pic.twitter.com/RpAkpio5r9