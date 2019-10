Liverpool : Klopp critique la VAR

Le manager des Reds ne décolérait pas après le match nul contre Manchester United dans le Derby d'Angleterre (1-1), dimanche.

Après 8 victoires en autant de rencontres, a perdu ses premiers points de cette saison 2018-19, dimanche, et ce dans un match spécial.

Les Reds affrontaient en effet leur pire ennemi en , , à Old Trafford, et ils ont dû se contenter d'un score de parité.

Un résultat qui ne satisfait évidemment pas Jürgen Klopp, lequel n'a pas caché sa frustration au sujet de l'utilisation de la VAR, ou plutôt de sa non utilisation sur une action où Lindelof aurait dû être sanctionné, selon lui, pour une faute sur Origi avant l'ouverture du score de Rashford.

"Quand l'arbitre prend une décision parce qu'il a la VAR derrière, et qu'après la VAR ne veut pas déjuger l'arbitre alors qu'il ne donne pas faute, nous sommes face à un grave problème. Manchester a marqué un but qui montre tous les problèmes de la VAR. L'arbitre a laissé le jeu se poursuivre parce que c'est le protocole de la VAR, soit, mais la vidéo démontre qu'il y a eu contact et qu'il y avait bien faute" , a expliqué l'ancien entraîneur du dans des propos repris par Sky Sports.

"Après, ils avaient encore 55 mètres à parcourir jusqu'à notre but... mais ils ont marqué un but qui aurait dû être annulé ", a conclu Jürgen Klopp.