Liverpool, Jurgen Klopp se méfie d'un Porto revanchard

Le manager de Liverpool a mis en garde ses joueurs contre tout complexe de supériorité face à une équipe de Porto en quête de revanche.

Jurgen Klopp a averti ce lundi son équipe de . Il veut que celle-ci se montre conquérante mardi soir contre le à l'occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Mais, il espère aussi qu'elle soit sur ses gardes face à un adversaire déterminé à prendre sa revanche et laver l'affronter de la saison écoulée.

Les Reds ont battu les champions du Portugal lors des 8es de finale de la précédente édition de la C1. Ils se sont imposés 5-0 lors du match aller, ce qui leur a permis de sceller les débats avant même la seconde manche à domicile. Celle-ci s'est ensuite conclue par un score nul et vierge.

Compte tenu du côté impressionnant de cette victoire contre l'équipe de Sergio Conceicao et aussi du fait que le leader de la Sagres émerge comme le petit poucet du tableau final cette année, Liverpool est le favori pour progresser vers le dernier carré.

Klopp, cependant, veut prévenir toute forme de suffisance ou d'arrogance. Il pense que Porto pourrait être dangereux car les Lusitaniens voudront se venger par rapport à ce qui leur était arrivé il y a un an. "Après la victoire 5-0, nous pensions que la saison dernière qu'on ne reviendrait pas ici avant longtemps. Mais, nous y voilà face au même adversaire, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. C’était une partie étrange. Nous étions très efficaces. Porto était vraiment bon au début, puis nous avons commencé à marquer avec deux ou trois buts en contre-attaques".

.

L'article continue ci-dessous

"L’avantage que nous avons mardi est que nous sommes chez nous. L’avantage pour eux est qu’ils peuvent être surmotivés par rpaport à ce qui s'est produit l’année dernière, a poursuivi le technicien allemand. Porto est une équipe très expérimentée. Iker Casillas est dans le but et il est au sommet du championnat portugais avec chaque année. C’est un duel différent de celui de l’année écoulée. Nous sommes très heureux d’avoir cette opportunité, nous allons donc essayer de le faire à nouveau".

"On ne voulait pas tomber sur eux"

L'ancien entraineur de Dortmund a aussi souligné que Porto n'était peut-être pas l'équipe la plus prenable des quarts : ""Beaucoup de gens ont dit tant de choses. Tout le monde voulait Porto, mais nous ne le voulions pas. Les gens qui ont une bonne idée du football ne veulent pas jouer à Porto, mais on a hérité d'eux. Ce sera difficile mais nous avons vraiment hâte d'y être."



L’attaquant Mohamed Salah a mis un terme à sa période de stérilité de huit matches sans but lors de la victoire 3-1 contre Southampton en Premier League vendredi. Sa réalisation était aussi sa 50e en et personne n'a été aussi rapide pour atteindre ce chiffre dans l'histoire de Liverpool. Tout en insistant sur le fait que l'international égyptien n'a jamais perdu confiance au cours de sa période stérile, Klopp pense que certaines des pressions qui pesaient sur ses épaules se sont dissipées avec cette belle prestation à St-Mary.



"Il était si proche (du 50e but) tant de fois, et maintenant il y est. C'est un joli chiffre. C'est un grand gars, et il sait qu'il doit travailler pour ça. Son rythme de travail était toujours brillant, à l'entraînement et lors des matches. C'est pourquoi personne ne s'en souciait. Mais quand vous marquez un but de classe mondiale, cela aide évidemment"