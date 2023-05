Liverpool : Jürgen Klopp se paie Tottenham

L'Allemand a chargé les Spurs et a réfuté un éventuel carton rouge contre Diogo Jota.

L'entraîneur de Liverpool a vu son équipe remporter un match épique de Premier League contre les Spurs à Anfield, les Reds perdant une avance de trois buts avant d'arracher la victoire à la 94e minute. Diogo Jota a eu le dernier mot grâce à son but spectaculaire en toute fin de rencontre.

"Tottenham doit mieux jouer"

Néanmoins Tottenham, y compris l'entraîneur intérimaire Ryan Mason, estime que l'attaquant portugais n'aurait pas dû être sur le terrain pour régler un spectaculaire après avoir frappé Oliver Skipp à la tête d'un coup de pied haut. En réponse à ces commentaires, Klopp, qui s'est blessé en célébrant un but dans les arrêts de jeu, a déclaré à BBC Sport : "Je comprends cela. Ryan doit se préoccuper d'autres choses".

"C'est une très bonne équipe de football, Tottenham, qui doit jouer un meilleur football. Ils ne peuvent pas se contenter de contre-attaquer, ils doivent mieux jouer avec cette équipe. Diogo Jota a le pied haut mais il ne vise pas la tête. J'ai entendu dire qu'Oliver Skipp aurait pu recevoir un carton rouge. A-t-il parlé de cela aussi ? Je veux que Diogo Jota quitte le terrain, je me préoccupe d'autres choses", a ajouté l'Allemand.

Le top 4 ? Klopp n'y croit pas

Les Spurs ont encore chuté, après avoir encaissé cinq buts en 21 minutes lors de leur dernier match à l'extérieur, à Newcastle, et ils ont clairement des problèmes à régler. Liverpool, en revanche, a enchaîné quatre victoires consécutives pour revenir à sept points du quatuor de tête. Interrogé sur la possibilité d'une qualification pour la Ligue des champions, Klopp a répondu : "Bien sûr que non. Si Manchester United et Newcastle gagnent tous leurs matches, comment pouvons-nous y arriver ? S'ils commencent à perdre, nous sommes proches".

"D'ici là, nous devons gagner des matches de football pour nous qualifier pour l'Europe. Brighton a joué l'un des meilleurs matches de football que j'ai jamais vu de ma vie, je dois dire, Roberto De Zerbi, wow. Ils sont derrière nous avec deux matches d'avance. Aston Villa est en train de se développer. Si nous parvenons à les maintenir derrière nous, ce sera déjà un succès", a conclu Jürgen Klopp.

Liverpool, qui n'a pas connu la défaite lors de ses six derniers matches de Premier League, sera de retour sur le terrain mercredi, à l'occasion de la réception de Fulham.