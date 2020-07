Liverpool - Jürgen Klopp : "Nos erreurs étaient grossières"

L'entraîneur des Reds regrette que des erreurs grossières aient été commises face à Arsenal (2-1) mercredi, dans un match que son équipe maîtrisait.

Champion d' , a du mal à terminer la saison en . En effet, les Reds ne sont plus impressionnants comme ils l'étaient quand leur titre n'était pas encore assuré, et ont visiblement déjà la tête ailleurs, eux qui sont éliminés de la Ligue des Champions. Défait face à Arsenal (2-1) mercredi soir, Liverpool avait pourtant ouvert le score, mais a offert deux buts aux Gunners sur des erreurs aussi grossières qu'inhabituelles. De la pure frustration pour Jürgen Klopp.

"Faire en sorte que ces choses ne se reproduisent pas"

"Je suis déçu de résultat, bien sûr. Je reste néanmoins satisfait de la performance, c'est l'un de nos meilleurs matches, ici. On ne peut pas gagner un match en Premier League quand on fait ce genre d'erreurs ou alors, il faut être très chanceux. Nous n'avons pas eu de chance aujourd'hui (mercredi), nos erreurs étaient grossières et c'est pour cela que nous avons perdu", a déclaré l'entraîneur des Reds au sortir de la rencontre, avant d'analyser la rencontre plus en profondeur.



Liverpool en passe de prolonger Dejan Lovren

"On a très bien commencé la rencontre, je ne me rappelle pas avoir autant dominé par le passé. On a mené 1-0, c'était complètement mérité, puis on a pris une sorte de pause. Nous avons tiré 24 fois au but contre 3 tirs pour notre adversaire, nous avons eu 70 % de la possession, c'est exceptionnel. Mais au final, seul le résultat compte et nous l'acceptons car nous en sommes responsables. Nous devons faire en sorte que ces choses ne se reproduisent pas", a-t-il prévenu.