Liverpool, Jürgen Klopp ne peut contenir ses larmes après le sacre

Ému, Jürgen Klopp n'a pu contenir ses larmes après le sacre de Liverpool jeudi soir.

Jürgen Klopp a dédié jeudi soir aux supporters le premier titre de champion d' des Reds depuis 30 ans.

"C'est un moment tellement important, je suis complètement submergé", a confié le manager des Reds, très ému, au micro de Sky Sports.

"Cette soirée, elle pour vous, là dehors", a ajouté l'Allemand, tout en adressant, comme souvent pendant le confinement, des conseils de prudence. "C'est incroyable. J'espère que vous resterez chez vous, ou sortirez devant votre maison si vous voulez, mais pas plus", a-t-il ajouté, soucieux de la sécurité des fans de Reds.

"C'est un grand soulagement parce que pendant les trois mois d'arrêt, personne ne savait si on allait reprendre. Et ensuite on ne sait pas à 100% dans que état on allait revenir", s'est souvenu Klopp.